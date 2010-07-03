Около 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

Жертвами аварии на автомагистрали Ямуна возле Агры в Индии стали не менее 29 человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По предварительной информации, водитель уснул в пути. Из-за этого 15-метровый автобус, ехавший из Лакхнау в Дели, вылетел с трассы и упал в сточный канал. Внутри было 47 человек, некоторых из них уже вытащили из автобуса.

Местные власти выразили соболезнования близким погибших. Спасательная операция продолжается.

На выходных ДТП произошло в центре Москвы. На проспекте Мира столкнулись троллейбус, микроавтобус и легковой автомобиль. Есть пострадавшие.

На Рублевском шоссе столкнулись две легковушки Kia и Lexus. Пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.