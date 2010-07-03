Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса. Движение в районе аварии затруднено, сообщает Агентство "Москва".

Подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки спровоцировал ДТП с автобусом на востоке столицы утром 5 июля. Автомобилист не пропустил автобус на перекрестке на улице Новогиреевской, в результате чего произошло столкновение. Пострадали два человека, их доставили в больницу.