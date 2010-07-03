Жертвами падения автобуса в ущелье в Индии стали 35 человек

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При падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир погибли 35 человек, сообщает агентство ANI. Пострадали 17 человек.

Сперва сообщалось о 30 погибших и 7 пострадавших. Авария произошла рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар.

Водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Полиция расследует случившееся.

По данным СМИ, каждый год жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек.