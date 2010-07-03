ДТП на юге Москвы произошло из-за нетрезвого водителя автомобиля каршеринга

На улице Ясеневой столкнулись автобус и каршеринговый автомобиль

Пьяный водитель автомобиля каршеринга стал виновником аварии с рейсовым автобусом на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.

ДТП произошло около 8:45 на пересечении улиц Ясеневая и Генерала Белова. По предварительной информации, водитель машины проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с городским транспортом.

Автобус наехал на мачту освещения. В городском транспорте пострадавших нет: он следовал на маршрут без пассажиров. следующего без пассажиров на маршрут. Обстоятельства произошедшего устанавливают в ГИБДД.

Ранее говорилось, что пострадали двое – водитель и пассажир легковушки. Отмечалось также, что автомобиль выехал на встречную полосу.