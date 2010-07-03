Три человека погибли в аварии в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека стали жертвами аварии на трассе Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе 77-го километра трассы. Водитель за рулем Skoda Octavia съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате он и двое пассажиров погибли. Три пассажира получили травмы. По факту случившегося проводится проверка.

На западе столицы случилось еще одно происшествие. На 50-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись четыре транспортных средства. Один человек пострадал.

Из-за аварии перекрывали одну полосу. Все обстоятельства ДТП уточняются.