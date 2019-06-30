Авария с автобусом и автомобилем каршеринга произошла в Москве

Автобус и легковушка столкнулись на юге Москвы

Авария произошла на пересечении улицы Генерала Белова с улицей Ясеневой, передает телеканал Москва 24.

Легковая машина каршеринга выехала на встречную полосу и протаранила пассажирский автобус № 55. Он столкнулся с автомобилем и влетел в столб.

Как сообщает Агентство "Москва", пострадали два человека – водитель и пассажир легковушки. Уточняется, что они сильно пьяны. В автобусе пассажиров не было: он шел пустым на маршрут.

Несколько ДТП случилось в столичном регионе вчера. Три человека стали жертвами происшествия на трассе Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая. Водитель машины съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате он и двое пассажиров погибли. Три пассажира получили травмы.

В Москве на 50-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись четыре транспортных средства. Один человек пострадал. А на 31-м километре легковушка марки ВАЗ наехала на препятствие. Один человек скончался и еще один пострадал.