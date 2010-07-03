Один человек погиб в результате ДТП на юге столицы

Фото: Агентство "Москва"

Смертельное ДТП произошло на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

На 31-м километре внутренней стороны МКАД легковушка марки ВАЗ наехала на препятствие. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

На месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.