Два человека пострадали в ДТП у МКАД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ДТП произошло у МКАД на юге столицы, сообщает ТАСС. В результате аварии пострадали два человека.

Автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с отбойником на улице Подольских Курсантов, у съезда на внутреннюю сторону кольцевой автодороги.

На место происшествия вылетел спасательный вертолет для эвакуации пострадавших. Сейчас сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего.