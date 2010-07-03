Автомобиль Kia въехал в витрину ресторана в Хорошево-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и въехал в витрину ресторана "ГивиСациви" в Хорошево-Мнёвниках, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на улице Народного Ополчения. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее дорожный патруль ЦОДД помог задержать автоугонщика на Волоколамском шоссе. Инцидент произошел в ночь на 28 июня.