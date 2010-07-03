Патруль ЦОДД помог задержать автоугонщика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения помог задержать автоугонщика на Волоколамском шоссе, сообщается в Twitter ЦОДД.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня. Патруль хотел помочь водителю, который остановился на обочине из-за поврежденного колеса.

При этом мужчина вел себя подозрительно: нервничал и не ориентировался в машине. Затем он предпринял попытку сбежать. Оказалось, что автомобиль был угнан несколько часов назад.

Задержанного доставили в полицию, владелец авто найден.

Вот вам истрия о том, как «Дорожный патруль» хотел помочь поменять колесо, а случайно помог задержать вора.



Фоточки по ссылке: https://t.co/abb2OjbQFi pic.twitter.com/nRYCETVod8 — ЦОДД (@gucodd) June 28, 2019



Ранее на юге столицы задержали 17-летнего москвича, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга. На проспекте Андропова внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль марки Hyundai.

Машину попытались остановить для проверки, однако водитель не выполнил требования полицейских. Пытаясь скрыться, он попал в ДТП, после чего был задержан.