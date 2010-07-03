В Роскачестве дали рекомендации, как избежать угона автомобиля

Эксперты Роскачества рассказали о способах, с помощью которых водители смогут уберечь свою машину от угона. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самым распространенным способом от угона автомобиля является нанесение на машину аэрографии и наклеек. Эксперты отмечают, что машины с различными дополнительными рисунками будут выделяться из потока машин, а значит такой транспорт можно быстрее вычислить.
Также отличным способом от угона транспорта будет противоугонная "метка". Это небольшой брелок с электронным устройством, который принимает и передает сигналы в определенном диапазоне частот. Такое устройство необходимо носить с собой, без него водитель транспорта не сможет завести свой автомобиль.
Следующим способом эксперты назвали ПИН-коды, которые устанавливаются на автомобиле. При зажигании транспорта водителю потребуется ввести код, который был ранее запрограммирован.
По словам экспертов, еще одним действенным способом от угона транспорта является замок на рулевое колесо или коробку передач. Он отметил, что даже недорогой замок будет эффективным способом автозащиты.
От угонов может спасти и спутниковая сигнализация. Для этого специалисты устанавливают в автомобиль небольшой приемник спутниковых сигналов, который с помощью GPS-сигнала передает информацию об автомобиле диспетчерским пунктам. Диспетчер может не только отслеживать транспорт, но и заблокировать двигатель в нужный момент, закрыть двери или вызвать службу быстрого реагирования.
Кроме того, эксперты предложили водителям поместить в невидимое место в машине GPS/GSM-маяк, которые будет информировать о местоположении транспорта. Также можно обратиться к производителю транспорта для ознакомления дополнительных шагов, которые можно еще предпринять, чтобы защитить именно эту марку автомобиля.
При этом специалисты предупреждают, что перед установкой средств защиты на машину необходимо заранее проконсультироваться с представителем официального дилера или производителя, чтобы не лишиться гарантии на авто.
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