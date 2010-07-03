Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Фото: www.genesis.com

Американское агентство J.D. Power опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей. Тройку лидеров составили корейские марки.

Самым надежным брендом в этом году признан Genesis – премиум-подразделение корпорации Hyundai. Следом за ним расположились Kia и Hyundai.

Четвертое и пятое места заняли Ford и Lincoln. Из японских авто в топ-10 вошли Nissan, Toyota и Lexus. Лучшие среди немецких марок – Mercedes-Benz и Porsche – на 16 и 17 позициях.

Эксперты отмечают, что за последний год многие автопроизводители не смогли улучшить уровень надежности своих новых моделей.

Основная ставка была сделана на внедрение новейших систем. В частности, на новые функции мультимедиа.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые приносят владельцам больше удовольствия. Согласно результатам опроса, первое место занял Land Rover.