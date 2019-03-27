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27 марта, 17:00

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Как скажется на авторынке отказ Ford выпускать в России легковые автомобили

Ford уезжает из России: как отразится на авторынке решение концерна
транспорт авто

Автоконцерн Ford прекратит производство легковых автомобилей в России. Компания сосредоточится на сегменте коммерческих автомобилей. Данное решение подтвердил журналистам и вице-премьер Дмитрий Козак. В самой компании рассчитывают, что к июлю 2019 года два автомобильных завода, а также завод двигателей уже завершат свою работу на территории России. Узнайте, как это может сказаться на автомобильном рынке.

Не легковой Ford

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

Автоконцерн столкнулся с проблемой сбыта продукции на российском рынке, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране: продажи компании за первые два месяца этого года упали на 45 процентов – до 4,17 тысячи штук.

Известно, что Ford сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей, где у них есть Ford Transit. Бизнесом будет руководить российский партнер автоконцерна – группа "Соллерс". Она получит контрольный пакет в совместном предприятии (СП) Ford Sollers.

Ford Sollers владеет тремя заводами. Завод во Всеволожске мощностью более 160 тысяч автомобилей в год выпускает седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, седаны Ford Mondeo. Завод в Набережных Челнах на 110 тысяч штук выпускает кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta. В Елабуге мощностью 85 тысяч машин производятся кроссоверы Ford Explorer и Kuga, а также Ford Transit. Также в Елабуге делают двигатели.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, сейчас в правительстве обсуждают с "Соллерс" заключение специнвестконтракта по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России. Предполагается, что контракт может быть заключен в ближайшие два месяца.

При этом автоконцерн рассчитывает, что автомобильные заводы Ford в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей прекратят свою работу к июлю 2019 года. Единственным предприятием, которое продолжит функционировать, станет линия завода по сборке автомобилей в Елабуге: в Татарстане Ford перестанет выпускать кроссоверы, но сохранит прежние объемы сборки фургонов Transit.

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Стоит ли бежать в автосалон?

Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев рассказал Москве 24, что прекращение производства легковых автомобилей не скажется на объемах продаж машин в России.

"Объем продаж зависит от того, сколько люди готовы купить автомобилей, а если люди захотят купить машину и не будет Ford, то они возьмут другую марку с аналогичными характеристиками. Это место пустым не останется, поэтому на объеме продаж это точно не скажется", – пояснил эксперт.

Может быть, и есть истинные фанаты Ford, но они не делают погоду. Если люди решили купить машину Ford, то они либо купят подержанный, либо заменят его другой маркой такого же класса, а их на рынке много, конкуренция большая. Все с радостью эту нишу заполнят, оглянуться не успеете.
Алексей Калачев
аналитик группы компаний "Финам"

По его словам, возможно, Ford также прекратит импорт автомобилей в страну. "Может быть, кто-то будет экспортировать, но такие автомобили обойдутся дороже, чем поставленные напрямую или тем более собранные здесь. К цене прибавятся как минимум ввозная пошлина и транспортные издержки, и это скажется на конкурентоспособности автомобилей", – подчеркнул Калачев.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Эксперт добавил, что коммерческие автомобили Ford Transit останутся на рынке за счет популярности в России. "У Ford Transit тоже есть конкуренты, но она хорошо продается, именно поэтому ее убирать не собираются", – заключил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, вице-президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) Дмитрий Гулин посоветовал потенциальным покупателям, несмотря на общий спад продаж автомобилей, приобретать машины Ford, пока они есть на складах.

Согласно рейтингу агентства "Автостат", самой популярной иномаркой у россиян по состоянию на начало 2019 года стал автомобиль Kia Rio – 752 тысячи экземпляров Kia Rio, второе место занимает Hyundai Solaris (739 тысяч штук), а замыкает тройку лидеров Ford Focus с результатом 737 тысяч зарегистрированных автомобилей. В десятку самых популярных иномарок также вошли Toyota Corolla, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Toyota Camry, Daewoo Nexia и Skoda Octavia.

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