Как скажется на авторынке отказ Ford выпускать в России легковые автомобили

Автоконцерн Ford прекратит производство легковых автомобилей в России. Компания сосредоточится на сегменте коммерческих автомобилей. Данное решение подтвердил журналистам и вице-премьер Дмитрий Козак. В самой компании рассчитывают, что к июлю 2019 года два автомобильных завода, а также завод двигателей уже завершат свою работу на территории России. Узнайте, как это может сказаться на автомобильном рынке.
Не легковой Ford
Автоконцерн столкнулся с проблемой сбыта продукции на российском рынке, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране: продажи компании за первые два месяца этого года упали на 45 процентов – до 4,17 тысячи штук.
Известно, что Ford сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей, где у них есть Ford Transit. Бизнесом будет руководить российский партнер автоконцерна – группа "Соллерс". Она получит контрольный пакет в совместном предприятии (СП) Ford Sollers.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, сейчас в правительстве обсуждают с "Соллерс" заключение специнвестконтракта по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России. Предполагается, что контракт может быть заключен в ближайшие два месяца.
При этом автоконцерн рассчитывает, что автомобильные заводы Ford в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей прекратят свою работу к июлю 2019 года. Единственным предприятием, которое продолжит функционировать, станет линия завода по сборке автомобилей в Елабуге: в Татарстане Ford перестанет выпускать кроссоверы, но сохранит прежние объемы сборки фургонов Transit.
Ford больше не будет собирать легковушки в России из-за проблем со сбытом
Стоит ли бежать в автосалон?
Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев рассказал Москве 24, что прекращение производства легковых автомобилей не скажется на объемах продаж машин в России.
"Объем продаж зависит от того, сколько люди готовы купить автомобилей, а если люди захотят купить машину и не будет Ford, то они возьмут другую марку с аналогичными характеристиками. Это место пустым не останется, поэтому на объеме продаж это точно не скажется", – пояснил эксперт.
По его словам, возможно, Ford также прекратит импорт автомобилей в страну. "Может быть, кто-то будет экспортировать, но такие автомобили обойдутся дороже, чем поставленные напрямую или тем более собранные здесь. К цене прибавятся как минимум ввозная пошлина и транспортные издержки, и это скажется на конкурентоспособности автомобилей", – подчеркнул Калачев.
Эксперт добавил, что коммерческие автомобили Ford Transit останутся на рынке за счет популярности в России. "У Ford Transit тоже есть конкуренты, но она хорошо продается, именно поэтому ее убирать не собираются", – заключил собеседник Москвы 24.
В свою очередь, вице-президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) Дмитрий Гулин посоветовал потенциальным покупателям, несмотря на общий спад продаж автомобилей, приобретать машины Ford, пока они есть на складах.
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