Как скажется на авторынке отказ Ford выпускать в России легковые автомобили

Автоконцерн Ford прекратит производство легковых автомобилей в России. Компания сосредоточится на сегменте коммерческих автомобилей. Данное решение подтвердил журналистам и вице-премьер Дмитрий Козак. В самой компании рассчитывают, что к июлю 2019 года два автомобильных завода, а также завод двигателей уже завершат свою работу на территории России. Узнайте, как это может сказаться на автомобильном рынке.

Не легковой Ford

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

Автоконцерн столкнулся с проблемой сбыта продукции на российском рынке, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране: продажи компании за первые два месяца этого года упали на 45 процентов – до 4,17 тысячи штук.

Известно, что Ford сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей, где у них есть Ford Transit. Бизнесом будет руководить российский партнер автоконцерна – группа "Соллерс". Она получит контрольный пакет в совместном предприятии (СП) Ford Sollers.



Ford Sollers владеет тремя заводами. Завод во Всеволожске мощностью более 160 тысяч автомобилей в год выпускает седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, седаны Ford Mondeo. Завод в Набережных Челнах на 110 тысяч штук выпускает кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta. В Елабуге мощностью 85 тысяч машин производятся кроссоверы Ford Explorer и Kuga, а также Ford Transit. Также в Елабуге делают двигатели.

Ford Sollers владеет тремя заводами. Завод во Всеволожске мощностью более 160 тысяч автомобилей в год выпускает седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, седаны Ford Mondeo. Завод в Набережных Челнах на 110 тысяч штук выпускает кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta. В Елабуге мощностью 85 тысяч машин производятся кроссоверы Ford Explorer и Kuga, а также Ford Transit. Также в Елабуге делают двигатели.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, сейчас в правительстве обсуждают с "Соллерс" заключение специнвестконтракта по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России. Предполагается, что контракт может быть заключен в ближайшие два месяца.

При этом автоконцерн рассчитывает, что автомобильные заводы Ford в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей прекратят свою работу к июлю 2019 года. Единственным предприятием, которое продолжит функционировать, станет линия завода по сборке автомобилей в Елабуге: в Татарстане Ford перестанет выпускать кроссоверы, но сохранит прежние объемы сборки фургонов Transit.

Ford больше не будет собирать легковушки в России из-за проблем со сбытом

Стоит ли бежать в автосалон?

Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев рассказал Москве 24, что прекращение производства легковых автомобилей не скажется на объемах продаж машин в России.

"Объем продаж зависит от того, сколько люди готовы купить автомобилей, а если люди захотят купить машину и не будет Ford, то они возьмут другую марку с аналогичными характеристиками. Это место пустым не останется, поэтому на объеме продаж это точно не скажется", – пояснил эксперт.





Алексей Калачев аналитик группы компаний "Финам" Может быть, и есть истинные фанаты Ford, но они не делают погоду. Если люди решили купить машину Ford, то они либо купят подержанный, либо заменят его другой маркой такого же класса, а их на рынке много, конкуренция большая. Все с радостью эту нишу заполнят, оглянуться не успеете.

По его словам, возможно, Ford также прекратит импорт автомобилей в страну. "Может быть, кто-то будет экспортировать, но такие автомобили обойдутся дороже, чем поставленные напрямую или тем более собранные здесь. К цене прибавятся как минимум ввозная пошлина и транспортные издержки, и это скажется на конкурентоспособности автомобилей", – подчеркнул Калачев.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Эксперт добавил, что коммерческие автомобили Ford Transit останутся на рынке за счет популярности в России. "У Ford Transit тоже есть конкуренты, но она хорошо продается, именно поэтому ее убирать не собираются", – заключил собеседник Москвы 24.

В свою очередь, вице-президент ассоциации “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) Дмитрий Гулин посоветовал потенциальным покупателям, несмотря на общий спад продаж автомобилей, приобретать машины Ford, пока они есть на складах.

