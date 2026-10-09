Гражданин Литвы арестован в Калининграде за контрабанду деталей немецкого танка

Фото: MAX/"Калининградский областной суд"

Московский районный суд Калининграда заключил под стражу гражданина Литвы, подозреваемого в контрабанде деталей немецкого танка 1944 года. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По информации следователей, 25 сентября мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал незаконное перемещение деталей боевой машины через таможенную границу ЕАЭС в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Чернышевское (Кибартай)" в поселке Чернышевское.

Из заключения специалиста следует, что изъятые фрагменты признаны культурной ценностью особого значения. Их рыночная стоимость оценивается в 1 миллион 171 тысячу рублей.

Подозреваемый пробудет под стражей до 7 ноября. Постановление в законную силу еще не вступило. Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Расследование продолжается.

Ранее литовец попытался незаконно попасть на территорию России, протаранив шлагбаумы на КПП на автомобиле. После объезда препятствий иностранный гражданин вышел из машины и пешком пересек границу. Однако мужчина вернулся назад, увидев ограждения на российской стороне. Через некоторое время его задержали.

