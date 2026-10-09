Стоматолог Апресян: потеря зубов может увеличить риск развития деменции

09 октября, 18:55Общество
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Потеря зубов и снижение жевательной эффективности могут увеличить вероятность развития деменции. Об этом "Ленте.ру" заявил стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Самвел Апресян.
По его словам, особенно это касается людей старшего возраста и тех, у кого есть сопутствующие факторы.
Апресян объяснил: когда человек жует, в центральную нервную систему поступают сигналы от рецепторов жевательных мышц, тканей пародонта и слизистой рта. Они запускают нейронные сети, отвечающие за обучение и память.
Кроме того, отметил специалист, потеря жевательных зубов особенно опасна: именно они отвечают за основное измельчение.
Ранее сообщалось, что число пациентов с деменцией в предстоящие десятилетия может увеличиться из-за глобального старения населения и роста средней продолжительности жизни. Результаты исследований показали, что общее число страдающих деменцией увеличится примерно на 75%.
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