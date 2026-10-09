Стоматолог Апресян: потеря зубов может увеличить риск развития деменции

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Потеря зубов и снижение жевательной эффективности могут увеличить вероятность развития деменции. Об этом "Ленте.ру" заявил стоматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор Самвел Апресян.

По его словам, особенно это касается людей старшего возраста и тех, у кого есть сопутствующие факторы.

Апресян объяснил: когда человек жует, в центральную нервную систему поступают сигналы от рецепторов жевательных мышц, тканей пародонта и слизистой рта. Они запускают нейронные сети, отвечающие за обучение и память.

Кроме того, отметил специалист, потеря жевательных зубов особенно опасна: именно они отвечают за основное измельчение.

Ранее сообщалось, что число пациентов с деменцией в предстоящие десятилетия может увеличиться из-за глобального старения населения и роста средней продолжительности жизни. Результаты исследований показали, что общее число страдающих деменцией увеличится примерно на 75%.

