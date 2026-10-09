Захарова заявила, что авторы проекта "Рыбарь" ждут вылета в аэропорту Черногории

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Задержанных в Черногории авторов телеграм-канала "Рыбарь" отпустили. В настоящее время они находятся в аэропорту в ожидании вылета, рассказала ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Дипломаты оказывают содействие", – добавила собеседница агентства.

Основателя проекта Михаила Звинчука, его супругу и некоторых членов команды задержали в Черногории 9 октября. Они хотели провести съемку Цетинского монастыря, на которую ранее подавали официальный запрос.

Позднее власти Черногории приняли решение о выдворении Звинчука и его спутников. Их признали угрозой нацбезопасности республики.

В проекте уточнили, что еще рано говорить о финале этой истории. Там также отметили оперативную реакцию государственных структур России.