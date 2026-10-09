Reuters: МУС осудил санкции США против инстанции

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Международный уголовный суд (МУС) осудил санкции США, введенные против организации, назвав решение американской стороны беспрецедентным. Об этом пишет Reuters.

Как отметили в суде, ограничения направлены на подрыв верховенства права на международном уровне и деятельности независимого судебного института.

В МУС добавили, что Соединенные Штаты ввели санкции для того, чтобы помешать работе суда и запугать работающих с ним лиц. Представители инстанции подчеркнули, что не собираются поддаваться этому давлению.

О санкциях США против МУС стало известно 9 октября. Рестрикции предусматривают запрет на все операции с судом. Как уточнил госсекретарь США Марко Рубио, решение было принято для недопущения преследования инстанцией американских граждан.

