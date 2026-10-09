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09 октября, 17:28

Политика

США ввели санкции против МУС с запретом на любые операции с судом

Фото: AP/Peter Dejong

Администрация американского лидера Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), предусматривающие запрет на любые операции с этой инстанцией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

По его словам, решение связано с тем, что Трамп не допустит преследования граждан США со стороны МУС. Рубио заявил, что Вашингтон намерен перекрыть суду доступ к ресурсам и тем самым парализовать его работу. Американский госсекретарь также назвал международную инстанцию "судом-изгоем".

В июле Рубио обещал ликвидировать МУС и разрушить его "кирпичик за кирпичиком". Позднее страны – участницы международной инстанции выразили ожидание, что США в ближайшее время расширят санкции против МУС, его сотрудников и связанных с ним организаций.

Среди возможных мер называли визовые и финансовые ограничения, а также давление на государства – члены МУС с целью добиться их выхода из Римского статута.

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