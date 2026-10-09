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09 октября, 20:32

Транспорт

Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру проиндексируют с 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что в этом году МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой. Благодаря этому автомобилисты могут строить удобные маршруты, также перераспределяются транспортные потоки.

Однако подобные улучшения приводят к дополнительной нагрузке на магистраль. В сентябре трафик на диаметре увеличился на 20 тысяч автомобилей в сутки, что на 5% больше, чем годом ранее.

"Тариф – это инструмент, который используется для регулирования трафика. Он помогает сохранить загрузку диаметра на уровне 6 баллов, не допустить увеличения интенсивности движения и продолжать делать поездки по МСД прогнозируемыми и быстрыми", – пояснили в департаменте.

В связи с этим с 16 октября стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в будни – будет увеличена на 6 рублей, до 25 рублей за участок.

При этом проезд останется бесплатным 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда останется прежней – 950 рублей.

В Дептрансе призвали оплачивать поездку по МСД только через официальные сервисы.

Ранее сообщалось, что новый путепровод через пути Ярославского направления Московской железной дороги свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, а также соединит улицы Менжинского и Дудинку.

По словам Сергея Собянина, это повысит транспортную доступность Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского районов. В настоящее время строительная готовность объекта превысила 20%.

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