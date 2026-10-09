Телескоп для поиска жизни вне Солнечной системы разработают в МГУ

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Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова работают над созданием орбитального телескопа, который позволит искать жизнь на планетах за пределами Солнечной системы. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии открытия Международного фестиваля "Наука 0+", передает ТАСС.

Он пояснил, что с помощью прибора можно будет узнать о наличии у планет атмосферы. А где есть атмосфера, там может существовать и жизнь.

Также ректор отметил, что вуз занимает первые позиции в проводимых сегодня космических исследованиях. Садовничий указал, что МГУ активно готовит кадры в этой области. Вместе с профессорами студентов обучают специалисты-практики, а учащиеся знакомятся с профессиональной деятельностью на предприятиях.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о запуске серийного производства спутника "Зоркий". Он рассказал, что спутник проводит съемку из космоса, на базе которой составляются цифровые карты. С их помощью беспилотники осуществляют свое передвижение.

