Экс-тренер сборной России по карате Муртазалиев умер в 63 года

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Бывший главный тренер российской сборной по карате Омар Муртазалиев умер в возрасте 63 лет. Смерть наступила 9 октября после тяжелой и продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Федерации карате России.

В организации рассказали, что Муртазалиев подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. Он многое сделал для российского карате в непростой для этого вида спорта период, добавили в пресс-службе.



Муртазалиев родился в 1963 году. Спортивную карьеру он начал в 1980 году в Махачкале. В 1991-м стал чемпионом СССР по карате, а в 1992-м – чемпионом России.

Позднее Муртазалиев начал работать тренером. Он имеет звание заслуженного тренера России. При нем российские каратисты завоевывали медали чемпионатов Европы и мира. Национальной сборной он руководил до 2019 года.