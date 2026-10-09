Рижский вокзал пропал с сайта о планируемом к продаже имуществе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РЖД исключили Рижский вокзал в Москве из перечня объектов, планируемых к продаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

Ранее актив был размещен в специальном разделе на сайте перевозчика, посвященном реализации имущества. Теперь при поиске по запросу "Рижский вокзал" система выдает сообщение, что "не найдено объектов, удовлетворяющих условиям запроса".

При этом в списке на продажу по-прежнему остаются другие объекты компании, в том числе небоскреб в "Москва-Сити" со стартовой ценой 280,8 миллиарда рублей. В РЖД не прокомментировали причины исключения вокзала из перечня и дальнейшие планы по этому активу.

Рижский вокзал пытаются продать с марта. Все четыре аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Однако в РЖД такой долгий процесс торгов назвали обычной практикой. Утверждалось, что некоторые покупатели были заинтересованы в приобретении объекта.