Рижский вокзал в Москве не продали с четвертой попытки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четвертые по счету торги РЖД по продаже Рижского вокзала завершились безрезультатно. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, сообщает РИА Новости.

Вокзал выставляли на продажу с начальной стоимостью 4 миллиарда рублей. Организаторы рассмотрели заявки 6 октября, однако претендентов на покупку актива не оказалось.

Предыдущие три попытки продать Рижский вокзал, начавшиеся в марте 2026 года, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Во всех четырех случаях торги начинались с одной и той же стоимости лота.

При этом в РЖД назвали такой долгий процесс стандартной практикой. Отмечалось, что некоторые покупатели все же заинтересованы в приобретении вокзала.

