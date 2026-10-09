Сбой зафиксирован в работе приложения "Яндекс Go"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители Москвы сообщают о сбоях в работе приложения "Яндекс Go". Согласно сервису Detector404, всего за час поступило порядка 1,6 тысячи жалоб.

При попытке вызвать такси приложение выдает ошибку и просит попробовать повторить действие позднее.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области из-за удара беспилотника произошло возгорание. Огонь повредил часть инфраструктуры.

После пожара сбои наблюдались в работе разных российских сайтов и приложений. Пользователи сообщали о проблемах с "Яндекс Почтой", "Цианом", Т-Банком, Avito, Мострансавто, "ВКонтакте". Также невозможно было перейти на сайты ряда СМИ.

9-го числа в результате атаки БПЛА вышли из строя несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. Из-за этого некоторые сервисы также могут работать нестабильно.

