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09 октября, 19:42

Технологии

Приложение "Яндекс Go" возобновило работу в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Работа приложения "Яндекс Go" восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

Пользователи вновь могут вызвать такси через сервис.

О сбое в работе приложения стало известно вечером 9 октября. В течение часа о проблемах сообщили 1,6 тысячи пользователей, которые не могли заказать такси.

Неполадки, возможно, могли быть связаны с нарушением работы дата-центров "Яндекса". 8 октября на объекте в Сасове в Рязанской области из-за атаки дрона произошел пожар, который повредил инфраструктуру.

9 октября также был атакован дата-центр "Яндекса" в Калуге. Это привело к выводу из строя нескольких модулей.

Пользователи сообщают о сбоях в работе "Яндекс Диска" и "Яндекс Еды"

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