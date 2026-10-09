09 октября, 19:42Технологии
Приложение "Яндекс Go" возобновило работу в штатном режиме
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Работа приложения "Яндекс Go" восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".
Пользователи вновь могут вызвать такси через сервис.
О сбое в работе приложения стало известно вечером 9 октября. В течение часа о проблемах сообщили 1,6 тысячи пользователей, которые не могли заказать такси.
Неполадки, возможно, могли быть связаны с нарушением работы дата-центров "Яндекса". 8 октября на объекте в Сасове в Рязанской области из-за атаки дрона произошел пожар, который повредил инфраструктуру.
9 октября также был атакован дата-центр "Яндекса" в Калуге. Это привело к выводу из строя нескольких модулей.
Пользователи сообщают о сбоях в работе "Яндекс Диска" и "Яндекс Еды"