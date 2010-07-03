Козак сообщил об отказе Ford продолжать бизнес в России

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Автоконцерн Ford решил отказаться от ведения самостоятельного бизнеса в России. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, автоконцерн столкнулся с проблемой сбыта продукции на российском рынке, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране.

Козак уточнил, что Ford сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей, где у них есть высоколокализованный продукт – Ford Transit. Вице-премьер добавил, что бизнесом будет руководить российский партнер автоконцерна – группа "Соллерс". Она получит контрольный пакет в СП Ford Sollers.

"Мы сейчас обсуждаем с "Соллерс" заключение специнвестконтракта (СПИК) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России, думаю, что такой СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца", – резюмировал Козак.

26 марта СМИ сообщили, что Ford планирует закрыть две из трех площадок по производству автомобилей в России. Речь шла о закрытии заводов в Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Площадку в Елабуге могут сохранить для выпуска некоторых моделей легковых автомобилей.

