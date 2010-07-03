Ford ищет покупателей активов и перестает выпускать легковые авто

Автоконцерн Ford может закрыть две из трех площадок в России, на которых производятся автомобили. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников в отрасли.
По данным издания, Ford уже летом может полностью отказаться от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей и сократить свое присутствие в стране до сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV). В частности, речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Завод в Елабуге может быть сохранен для выпуска LCV (сейчас завод выпускает еще и легковые Kuga и Explorer).
Информация о возможном сокращении производственных мощностей Ford в России появилась в СМИ в начале марта.
Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России. Сейчас на трех заводах Ford в России выпускают легковые автомобили Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer и Fiesta, а также легкие коммерческие автомобили Ford Transit.
Ранее сообщалось, что Opel возвращается в Россию после четырехлетнего отсутствия. Председатель правления группы "Пежо-Ситроен" (PSA) Карлос Таварес заявил, что бренд снова появится в стране в рамках стратегического плана Push to Pass. С большой долей вероятности уже в конце текущего года россияне смогут приобрести в дилерских центрах автомобили немецкой марки.
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