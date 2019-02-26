Почему Opel возвращается в Россию

Opel возвращается в Россию после четырехлетнего отсутствия. Председатель правления группы "Пежо-Ситроен" (PSA) Карлос Таварес заявил, что бренд снова появится в стране в рамках стратегического плана Push to Pass. С большой долей вероятности уже в конце текущего года россияне смогут приобрести в дилерских центрах автомобили немецкой марки. Вспоминаем подробности ухода бренда из РФ и обсуждаем его новые перспективы.

18 марта 2015 года General Motors опечалил российских автолюбителей. Концерн объявил, что уходит с российского рынка, забирая с собой все свои "пожитки". Внутри страны перестали продаваться массовые модели Chevrolet. А вот Opel покинул Россию полностью, без исключений.

Многие эксперты называли это решение стратегически неверным, потому что доступные "опели" россияне ценили очень высоко.



Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в 2011 году в России было продано 67 555 автомобилей Opel, в 2012 году продажи выросли на 20% – до 81 242 штук. По итогам 2013 года немецкая марка реализовала 81 421 машину. Но в 2014 году грянул кризис, и продажи автомобилей Opel упали на 20%, до 64 985 штук, а в 2015 году после объявления об уходе компании с российского рынка результаты марки рухнули на 64% – до 16 682 штук. Тот год был в целом неудачным, продажи автомобилей по России снизились более чем на 40%.

Вот и причина, по которой американская компания покинула страну, оказалась экономической. "В настоящий момент наши автомобили, которые производятся в России, не обладают достаточным уровнем локализации, а ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня локализации", – пояснил гендиректор Opel Group Карл-Томас Нойман еще в марте 2015 года.

Но многие видели в уходе GM и политическую подоплеку, связанную, безусловно, с санкциями и давлением правительства США. Хотя официальных подтверждений эта версия и не имела, а сам GM открыто заявлял, что "сворачивание ряда моделей является не бегством с тонущего корабля и тем более не давлением властей".

Однако концерн никогда не покидал Россию полностью. GM не раз подчеркивал, что рынок РФ для него крайне важен. Оставшиеся после закрытия автомобили компания продавала с невероятной скидкой, которая могла достигать 25%. К тому же в распоряжении россиян остались люксовые модели Chevrolet – Tahoe, Camaro, Corvette, а в Тольятти по-прежнему производят внедорожник Niva. Также концерн сохранил в РФ и марку Cadillac. Более того, завод GM в Санкт-Петербурге не продали, хотя и произошла полная консервация производства.

Именно поэтому эксперты и автовладельцы не раз предсказывали, что Opel еще вернется покорять российский рынок.

И вот в 2017 году случилось событие, которое укрепило надежду фанатов немецкой марки. Марку Opel приобрел французский концерн PSA, у которого имелись в России свои трудности.

марки, принадлежащие концерну PSA. — М24.RU ) есть проблемы с продажами, марки не очень популярны в России.

Игорь Моржаретто У Peugeot и Citroën () есть проблемы с продажами, марки не очень популярны в России.

Он также добавил, что завод корпорации в Калуге в настоящее время загружен не полностью. А значит, стоило ожидать, что PSA в скором времени попытается решить эти проблемы. "Происходит то, чего все ждали очень давно", – охарактеризовал возвращение Opel собеседник.



Согласно Автостату , в 2019 году у автомобилей марки Peugeot и Citroën зарегистрирована отрицательная динамика продаж. Россияне купили всего 234 машины Peugeot, и 144 — Citroën за январь, тогда как, например, китайская марка Geely за тот же срок продемонстрировала рост – реализация выросла в 3,3 раза, а Renault смогли продать 7799 машин.

И 26 марта руководство PSA заявляет о возвращении полюбившейся марки автомобиля в Россию. Об этом сообщил председатель правления PSA Карлос Таварес в ходе презентации финансовых результатов Группы PSA за 2018 финансовый год. Он также назначил главного: за расширение бизнеса в регионе Евразия будет отвечать Драган Ненадович, который займет пост регионального бренд-менеджера Opel и будет работать в московском офисе компании.

Стремительное покорение новых экспортных рынков – основа нового стратегического плана по развитию бренда Opel, который в компании назвали PACE! ("Темп!"). Компания планирует надежно закрепить марку в Восточной Европе за счет новых бизнес-партнеров, новых моделей и новых финансовых предложений.

"Выход Opel на российский рынок позволит Группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых", – пояснил исполнительный вице-президент Группы PSA и Операционный директор региона Евразия Яник Безар. А генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер добавил, что Россия для компании является крупным и привлекательным рынком с большим потенциалом, где бренд уже завоевал отличную репутацию.

Однако за четыре года, с момента ухода GM из России, Opel растерял свою мощь. Все дилерские центры либо закрылись, либо выкупились представителями других автомобильных марок. Кроме того, по данным некоторых СМИ, из-за выхода марки из состава GM на рынок могут не вернуться одни из самых распространенных в России модели: Astra, Corsa и Mokka.

Но есть и хорошие новости. В российском представительстве PSA отметили, что продажи автомобилей Opel начнутся в России уже в этом году, хотя конкретной информации по моделям пока и не предоставили.

А где будут собирать автомобили, уже известно: этим займутся на калужском предприятии "ПСМА Рус". И в этом вопросе появилось немного сплетен. По неподтвержденной информации, еще до конца текущего года на заводе планируется наладить производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. Автоэксперт Моржаретто добавляет:

Opel, пожалуй, единственный бренд, который ушел и вернулся. Других ситуаций я даже не упомню. За исключением, разве что, компании SEAT, которая входит в концерн Volkswagen. Вот эта марка несколько раз к нам приходила. Можно было бы назвать еще и Fiat, но там ситуация другая – не шла речь о массовом производстве.



В целом, чаще всего целые марки не покидают страну – бренды перестают поставлять на российский рынок только конкретные модели. Например, Volkswagen Passat CC исчез из России в 2017 году из-за низкого спроса. А Hyundai Genesis покинул РФ в связи с созданием самостоятельного бренда, под которым вновь продаются седаны представительского класса. Kia прекратила поставки в Россию модели Cerato Koup в связи с нестабильной позицией рубля и падением в стране продаж. В большинстве случаев российские рынок "бойкотируют" те автомобили, которые россияне перестали покупать.