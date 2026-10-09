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09 октября, 18:25

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Independent: школьница умерла после выпитого молочного коктейля в британском кафе

Школьница умерла после выпитого молочного коктейля в британском кафе

Фото: 123RF.com/chalabala

В британском Лондоне 12-летняя девочка умерла из-за тяжелой аллергической реакции на фундук, который попал в ее молочный коктейль. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Трагедия произошла со школьницей Мией, которая заказала в кафе напиток Twix. У девочки быстро развилась анафилаксия, позже она потеряла сознание в доме тети. Несмотря на лечение и перевод в реанимацию детской больницы Evelina London, спасти ее не удалось.

Расследование показало, что в коктейль попали остатки орехов от предыдущего заказа – напитка Kinder Bueno. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, что сотрудник точки общепита не вымыл блендер перед приготовлением напитка для девочки.

В январе 2025 года мужчина признал вину по шести обвинениям. Его оштрафовали на 18 тысяч фунтов и назначили 100 часов общественных работ.

Родители школьницы заявили, что надеются добиться изменений в правилах контроля пищевых аллергенов, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Ранее в Уфе женщина умерла во время родов. Ей сделали анестезию, однако у нее произошел анафилактический шок. Новорожденного удалось спасти, но его мать скончалась на следующий день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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