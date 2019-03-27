Ford уйдет из России летом

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Автоконцерн Ford рассчитывает завершить выпуск легковых машин в России к июлю. К этому времени закроются площадки в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге, сообщает РИА Новости.

В среду, 27 марта, вице-премьер Дмитрий Козак объявил, что в России больше не будут собирать легковые автомобили марки Ford. Концерн столкнулся с проблемой сбыта продукции, поэтому решил "не продолжать самостоятельный бизнес" в стране.

Вице-премьер уточнил, что Ford сосредоточится на сегменте легких коммерческих автомобилей, таких как Ford Transit. Управлять бизнесом будет российский партнер компании – группа "Соллерс", которая получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России. Сейчас на трех заводах Ford в России выпускают легковые автомобили Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer и Fiesta, а также легкие коммерческие автомобили Ford Transit.