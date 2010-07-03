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24 июня, 22:43

В Москве задержали подростка по подозрению в угоне автомобиля каршеринга

происшествия транспорт

24 июня, 22:43

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Фото: Агентство "Москва"

На юге столицы задержали 17-летнего москвича, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

На проспекте Андропова внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль марки Hyundai. Машину попытались остановить для проверки, однако водитель не выполни требования полицейских. Пытаясь скрыться, он совершил ДТП, после чего был задержан.

Позже в территориальный отдел полиции с заявлением об угоне обратился москвич. Он рассказал, что через мобильное приложение арендовал автомобиль у каршеринговой компании. На некоторое время он оставил машину без присмотра, не завершая аренду, а когда вернулся, обнаружил его пропажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что количество автоугонов в Москве уменьшилось втрое благодаря дорожному наблюдению через камеры.

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происшествия транспорт

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