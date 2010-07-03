Туристический автобус попал в ДТП в Дубае

Фото: twitter.com/dubaipolicehq

Пятнадцать человек погибли в ДТП с участием туристического автобуса в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате аварии еще пять человек получили различные травмы. Всего в автобусе находился 31 пассажир.

Авария произошла 4 июня на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Все подробности происшествия уточняются.

22 мая туристический автобус, направлявшийся из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену, перевернулся и упал с дороги. В аварии погибла гид из России. Сообщалось, что еще 37 человек, включая 19 россиян, получили травмы.

35-летнего итальянского водителя, который, возможно, отвлекся во время движения, в результате чего и произошла авария, задержали. Его обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам.

