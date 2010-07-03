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12:48

В ДТП в Италии пострадали 10 россиян, один погиб

происшествия ДТП

12:48

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Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Италии в результате аварии пострадали 10 россиян, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии.

"В посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ", – указали в диппредставительстве.

Отмечается, что к настоящему времени сотрудники посольства проводят проверку по поступившей к ним информации от итальянской стороны. Представители российской дипмиссии выехали на место происшествия.

"На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", – сообщили в посольстве.


Между тем, местные СМИ сообщают, что количество пострадавших увеличилось до 15. Однако официально эту информацию в экстренных службах пока не подтвердили.

Авария произошла в 10:30 по московскому времени на трассе, которая соединяет Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Отмечается, что из-за скользкого асфальта после ночного дождя автобус съехал в кювет. По некоторым данным, люди оказались заблокированы в перевернувшимся автобусе.

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