В ДТП в Италии пострадали 10 россиян, один погиб

В Италии в результате аварии пострадали 10 россиян, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии.
"В посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ", – указали в диппредставительстве.
Отмечается, что к настоящему времени сотрудники посольства проводят проверку по поступившей к ним информации от итальянской стороны. Представители российской дипмиссии выехали на место происшествия.
"На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", – сообщили в посольстве.
#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U
Между тем, местные СМИ сообщают, что количество пострадавших увеличилось до 15. Однако официально эту информацию в экстренных службах пока не подтвердили.
Авария произошла в 10:30 по московскому времени на трассе, которая соединяет Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Отмечается, что из-за скользкого асфальта после ночного дождя автобус съехал в кювет. По некоторым данным, люди оказались заблокированы в перевернувшимся автобусе.
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