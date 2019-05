В ДТП в Италии пострадали 10 россиян, один погиб

В Италии в результате аварии пострадали 10 россиян, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии.

"В посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ", – указали в диппредставительстве.

Отмечается, что к настоящему времени сотрудники посольства проводят проверку по поступившей к ним информации от итальянской стороны. Представители российской дипмиссии выехали на место происшествия.

"На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", – сообщили в посольстве.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U