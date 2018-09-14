14 сентября 2018, 13:52В мире
На севере Италии автобус со студентами попал в ДТП
Фото: AP/Luca Bruno
Автобус, в котором ехали студенты из Боснии и Герцеговины, столкнулся с грузовиком в районе итальянского города Манербия утром в пятницу. Об этом РИА Новости сообщили в дорожной полиции Брешии.
"Погиб водитель автобуса, 15 человек пострадали. 36 остались невредимы", – заявил представитель правоохранительных органов.
Раненые госпитализированы в больницы ближайших городов страны. Причины аварии выясняются.
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