На севере Италии автобус со студентами попал в ДТП

Фото: AP/Luca Bruno

Автобус, в котором ехали студенты из Боснии и Герцеговины, столкнулся с грузовиком в районе итальянского города Манербия утром в пятницу. Об этом РИА Новости сообщили в дорожной полиции Брешии.

"Погиб водитель автобуса, 15 человек пострадали. 36 остались невредимы", – заявил представитель правоохранительных органов.

Раненые госпитализированы в больницы ближайших городов страны. Причины аварии выясняются.

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