Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 08:30

Общество
Главная / Истории /

Офтальмолог Васильева назвала главные симптомы дисплейного синдрома

Дисплейный синдром: как уберечь зрение при работе за компьютером

В повседневной жизни и работе люди нередко проводят перед экраном гаджетов больше рекомендованного времени. Такой режим способен привести к переутомлению глаз и компьютерному синдрому. Как сохранить зрение, читайте в материале Москвы 24.

Не более 30 минут подряд

Фото: 123RF.com/andreypopov

Режим зрительной нагрузки при работе за компьютером, использовании телефона или другого гаджета имеет ограничения по времени, рассказала Москве 24 врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева.

По ее словам, за монитором желательно работать не более 20–30 минут подряд. После этого нужно сделать перерыв на несколько секунд, а в идеале – на несколько минут. В это время можно выполнить небольшую тренировку: посмотреть вдаль на несколько секунд, а затем посмотреть на любой предмет рядом с собой.

Если глаза быстро утомляются, появляется чувство тяжести или резь, то гаджет необходимо отложить. Нужно потратить небольшое количество времени на прогулку, во время которой посмотреть вдаль или применить увлажняющие капли, если их назначил заранее врач.
Ольга Васильева
врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук

При чрезмерном использовании гаджетов со временем может развиться проблема со зрением. Скорость его ухудшения зависит от возраста и исходных показателей рефракции (сила преломления оптических структур глаза, например, склонность к близорукости, или, наоборот, скрытая дальнозоркость), уточнил эксперт. Спазм внутриглазных мышц, вызванный нарушением функции зрения, может привести к головным болям, а также к постепенному прогрессированию близорукости или к ее формированию.

"Длительная работа с компьютером и переутомление глаз могут привести со временем к компьютерному синдрому, как подвиду синдрома сухого глаза, из-за снижения частоты моргания", – рассказала врач.

При этом состоянии ощущается жжение, резь, сухость, чувство инородного тела в глазу или песка, покраснение. Все эти проблемы приводят к дискомфорту в глазах и отражаются на внешнем виде.

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова в разговоре с Москвой 24 добавила, что для здорового зрения важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами.

В идеале общее время работы за монитором не должно превышать 4–6 часов в день. Для детей нормы строже: например, для дошкольников и подростков – не более 1 часа в день. Школьники 15–16 лет: оптимальное время работы – не более 3 часов в сутки.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Кроме синдрома сухого глаза, длительная работа перед экраном способна привести к спазму аккомодации (временное ухудшение способности фокусироваться на разных расстояниях). Также из-за длительного воздействия синего света повышается риск развития возрастной макулярной дегенерации (заболевание, при котором происходит повреждение центральной области сетчатки глаза), отметила специалист.

Как сохранить зрение

Фото: 123RF.com/tituspramudya

При длительной работе за компьютером, неправильной организации рабочего пространства и трудового процесса также есть риск возникновения дисплейного синдрома, отметила Шилова.

Дисплейный синдром – это состояние, вызванное длительной непрерывной работой с мониторами на близком расстоянии в статическом положении.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Заболевание сопровождается несколькими симптомами. Например, повышается утомляемость, снижается работоспособность, происходит зрительное утомление и затруднение фокусировки. По словам офтальмолога, со временем можно заметить затуманивание предметов, головную боль, боль в спине, шее и верхнем плечевом поясе, уточнила Шилова.

При появлении этих признаков врач рекомендовала соблюдать правило "20/20/20": каждые 20 минут работы делать 20-секундный перерыв, смотря на объект на расстоянии около шести метров (20 футов). Также стоит обратиться к офтальмологу, врач назначит очки с антибликовым покрытием и фильтрами синего света.

Работа с гаджетами является серьезной нагрузкой для глаз, но при соблюдении некоторых правил можно уберечь зрение. Офтальмолог посоветовала соблюдать режим перерывов: делать короткие каждые 30–45 минут, а раз в несколько часов – более длительные для разминки и прогулки (15 минут).

"Настройте рабочее место: расстояние от глаз до монитора – 50–70 сантиметров, верхний край экрана на уровне глаз или немного ниже, освещение без бликов и резких теней. Используйте эргономичную мебель: регулируемый стул, поддерживающий спину и шею", – добавила эксперт.

Также важно использовать увлажнитель, особенно в отопительный сезон, носить специальные очки с антибликовым покрытием и регулярно посещать офтальмолога, заключила Шилова.

Читайте также


обществоистории

Главное

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика