Офтальмолог Васильева назвала главные симптомы дисплейного синдрома

В повседневной жизни и работе люди нередко проводят перед экраном гаджетов больше рекомендованного времени. Такой режим способен привести к переутомлению глаз и компьютерному синдрому. Как сохранить зрение, читайте в материале Москвы 24.

Не более 30 минут подряд

Режим зрительной нагрузки при работе за компьютером, использовании телефона или другого гаджета имеет ограничения по времени, рассказала Москве 24 врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева.

По ее словам, за монитором желательно работать не более 20–30 минут подряд. После этого нужно сделать перерыв на несколько секунд, а в идеале – на несколько минут. В это время можно выполнить небольшую тренировку: посмотреть вдаль на несколько секунд, а затем посмотреть на любой предмет рядом с собой.





Ольга Васильева врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Если глаза быстро утомляются, появляется чувство тяжести или резь, то гаджет необходимо отложить. Нужно потратить небольшое количество времени на прогулку, во время которой посмотреть вдаль или применить увлажняющие капли, если их назначил заранее врач.

При чрезмерном использовании гаджетов со временем может развиться проблема со зрением. Скорость его ухудшения зависит от возраста и исходных показателей рефракции (сила преломления оптических структур глаза, например, склонность к близорукости, или, наоборот, скрытая дальнозоркость), уточнил эксперт. Спазм внутриглазных мышц, вызванный нарушением функции зрения, может привести к головным болям, а также к постепенному прогрессированию близорукости или к ее формированию.

"Длительная работа с компьютером и переутомление глаз могут привести со временем к компьютерному синдрому, как подвиду синдрома сухого глаза, из-за снижения частоты моргания", – рассказала врач.

При этом состоянии ощущается жжение, резь, сухость, чувство инородного тела в глазу или песка, покраснение. Все эти проблемы приводят к дискомфорту в глазах и отражаются на внешнем виде.

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова в разговоре с Москвой 24 добавила, что для здорового зрения важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург В идеале общее время работы за монитором не должно превышать 4–6 часов в день. Для детей нормы строже: например, для дошкольников и подростков – не более 1 часа в день. Школьники 15–16 лет: оптимальное время работы – не более 3 часов в сутки.

Кроме синдрома сухого глаза, длительная работа перед экраном способна привести к спазму аккомодации (временное ухудшение способности фокусироваться на разных расстояниях). Также из-за длительного воздействия синего света повышается риск развития возрастной макулярной дегенерации (заболевание, при котором происходит повреждение центральной области сетчатки глаза), отметила специалист.

Как сохранить зрение

При длительной работе за компьютером, неправильной организации рабочего пространства и трудового процесса также есть риск возникновения дисплейного синдрома, отметила Шилова.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Дисплейный синдром – это состояние, вызванное длительной непрерывной работой с мониторами на близком расстоянии в статическом положении.

Заболевание сопровождается несколькими симптомами. Например, повышается утомляемость, снижается работоспособность, происходит зрительное утомление и затруднение фокусировки. По словам офтальмолога, со временем можно заметить затуманивание предметов, головную боль, боль в спине, шее и верхнем плечевом поясе, уточнила Шилова.

При появлении этих признаков врач рекомендовала соблюдать правило "20/20/20": каждые 20 минут работы делать 20-секундный перерыв, смотря на объект на расстоянии около шести метров (20 футов). Также стоит обратиться к офтальмологу, врач назначит очки с антибликовым покрытием и фильтрами синего света.

Работа с гаджетами является серьезной нагрузкой для глаз, но при соблюдении некоторых правил можно уберечь зрение. Офтальмолог посоветовала соблюдать режим перерывов: делать короткие каждые 30–45 минут, а раз в несколько часов – более длительные для разминки и прогулки (15 минут).

"Настройте рабочее место: расстояние от глаз до монитора – 50–70 сантиметров, верхний край экрана на уровне глаз или немного ниже, освещение без бликов и резких теней. Используйте эргономичную мебель: регулируемый стул, поддерживающий спину и шею", – добавила эксперт.

Также важно использовать увлажнитель, особенно в отопительный сезон, носить специальные очки с антибликовым покрытием и регулярно посещать офтальмолога, заключила Шилова.