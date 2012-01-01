Врач Васичкин: мигрень способна привести к инсульту

Приступы мигрени могут возникать несколько раз в месяц. Как помочь себе во время интенсивной головной боли, рассказал заведующий неврологическим отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ Сергей Васичкин в программе "Доктор 24".

Как запускается боль

Мигрень – хроническое заболевание, которое сопровождается сильной головной болью. Приступы могут возникать как один-два раза в год, так и несколько раз в месяц, рассказал Сергей Васичкин.





Сергей Васичкин заведующий неврологическим отделением ЦКБ Управления делами президента РФ В головном мозге есть ноцицептивная система восприятия боли, которую можно сравнить с сигнализацией в квартире. В ней находятся рецепторы, или "датчики", обнаруживающие повреждения в организме. Сигнал о них передается по "проводам" – нервам через спинной мозг и ствол головного мозга.

Мигрень начинается из-за активации тройничного нерва, выделяющего нейропептид. Сегодня считается, что кальцитонин ген – родственный пептид играет ключевую роль в развитии мигрени, объяснил эксперт.

"Пульсирующая боль начинается в височной доле и распространяется в области глаз, затылка или шеи. При этом ощущения достаточно интенсивны: 7–10 баллов по десятибалльной шкале. Они могут продолжаться от 4 до 72 часов", – указал специалист.

Опасные триггеры

Яркий свет, громкие звуки и неприятный запах могут не только запустить, но и усилить болевой синдром. Также состояние нередко сопровождается тошнотой, отметил врач.

"Некоторые пациенты перед приступом мигрени сталкиваются с нарушениями зрения: плавающим пятном перед глазами, мельканиями, мерцанием света. Также искажается изображение: возникают зигзаги, волны. Это называют зрительной аурой, которая может длиться от нескольких минут до часа. Если она ощущается дольше – это опасно для организма", – предупредил эксперт.







Сергей Васичкин заведующий неврологическим отделением ЦКБ Управления делами президента РФ Сама патология возникает из-за наследственности, нестабильного гормонального фона у женщин и употребления определенных продуктов. К последним относятся сыр, красное вино, шоколад и пища с глутаматом натрия.

Врач обратил внимание на то, что мигрень изменяет артериальное давление и вызывает спазм сосудов, что может привести к тяжелому осложнению – мигренозному инсульту.

Чтобы избежать приступов, следует высыпаться, избегать триггеров, провоцирующих головную боль, и заниматься физической активностью, отметил специалист.

Также важно вовремя останавливать мигрень с помощью препаратов. К ним относятся обезболивающие, нестероидные противовоспалительные средства или специфические противомигренозные.

Кроме того, появилась "прививка" от мигрени – моноклональные антитела, которые необходимо колоть раз раз в месяц. Это эффективное средство, которое в течение года полностью купировало боль у 20% пациентов, а у половины количество дней с головной болью уменьшило на 75%, подытожил Васичкин.