Терапевт Константин Жбанов объяснил, почему врачам сложно выявить гипертонию

Показатели давления нередко искажаются из-за волнения пациента в кабинете врача. Почему возникает стресс и как быстро от него избавиться, рассказал врач-терапевт ГКБ им. А. К. Ерамишанцева Константин Жбанов в программе "Доктор 24".

Волнительный момент

В медицине есть понятие "синдром белого халата" – повышение артериального давления при измерении врачом. Это распространенное явление, которое часто возникает у пациентов без серьезных патологий, рассказал Константин Жбанов.





Константин Жбанов врач-терапевт ГКБ им. А. К. Ерамишанцева Физиологически это связано с тем, что измерение давления вызывает у пациента стресс. Активизируется симпатическая нервная система, и это приводит к выбросу гормонов катехоламинов и глюкокортикостероидов. В результате периферические сосуды сокращаются, а артериальное давление повышается.

Пациенты, склонные к тревожности, чаще остальных сталкиваются с "синдромом белого халата". Кроме того, к избыточной реакции на измерение давления может привести и хронический стресс, добавил врач.

Распознать болезнь

На приеме достаточно сложно отличить "синдром белого халата" от гипертонии, особенно если пациент молод и у него нет дополнительных факторов риска. В таких случаях врачи используют два подхода, отметил Константин Жбанов.

"Первый – ведение дневника самоконтроля. Этот метод наиболее рационален, так как пациент измеряет давление самостоятельно в обычных условиях своей жизни. Увидев данные за несколько дней, можно сделать вывод, есть ли гипертония или показатели повышаются только на приеме у врача", – объяснил эксперт.

Другой метод – суточное измерение артериального давления (СМАД) с помощью специального прибора. Он фиксирует показатели каждые полчаса, поэтому стрессовый фактор выражен не так сильно.

В целом терапевт отметил, что кратковременное повышение давления на приеме неопасно. Но в то же время это может ввести врача в заблуждение, после чего он рискует назначить ненужные лекарства.





Константин Жбанов врач-терапевт ГКБ им. А. К. Ерамишанцева При их приеме давление может упасть. Это повышает риски головокружения, снижения толерантности к физической нагрузке и головной боли.

Справиться с тревожностью перед посещением специалиста помогут дыхательные упражнения – например, "квадрат". Пациенту нужно сделать глубокий вдох в течение четырех секунд, задержать дыхание на такое же время, выдохнуть на четыре счета и снова задержаться на тот же период перед следующим вдохом. Техника поможет успокоиться, снизит частоту пульса и давление, объяснил специалист.

Также важно приходить на прием с положительным настроем, ведь врач – это друг, а не враг. Для моральной поддержки можно взять с собой близких. Если же ни один из способов не сработал, стоит обратиться к психологу, заключил Константин Жбанов.

