Врач Булатова перечислила опасные причины холода в конечностях

Холод в конечностях может появиться из-за специфики телосложения или указывать на развитие опасного заболевания. Подробнее об этом рассказала заведующая терапевтического отделения городской поликлиники №2 Мадина Булатова в программе "Доктор 24".

Телосложение и давление

Телосложение влияет на работу кровеносной системы и сердца. Например, для астеников характерна узкая грудная клетка, длинные конечности и сердце меньшего размера, чем у гиперстеников. Из-за этого кровоток с трудом доходит до периферии рук и ног, вызывая мерзлявость, рассказала Мадина Булатова.

Также астеникам в целом свойственно развитие вегетативной дисфункции, которая проявляется холодом в руках и ногах в любую погоду, добавила врач.

Помимо этого, конечности часто мерзнут из-за пониженного давления, особенно у молодых женщин. В таком случае важно исключить развитие анемии, добавила врач.

Опасные причины

Причиной мерзлявости может стать анемия. При патологии снижается количество гемоглобина, который переносит кислород ко всем органам и тканям, а из-за этого ухудшается их питание. Поэтому физиологические и биохимические процессы замедляются, и пациенты жалуются на холодные руки и ноги.





Мадина Булатова заведующая терапевтического отделения городской поликлиники №2 Железодефицитная анемия, если долго не обращать на нее внимания, может привести к изменения в работе щитовидной железы. Дело в том, что железо является одним из главных ко-факторов в синтезе гормона ТТГ. Поэтому, когда вещества хронически не хватает в организме, это ухудшает работу щитовидной железы.

Кроме того, мерзлявость в ногах может появиться из-за атеросклероза нижних конечностей. Бляшки в сосудах нередко возникают из-за продолжительного курения или сахарного диабета, когда образования растут наиболее активно, заключила Булатова.