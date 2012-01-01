Врач Лев Гусев перечислил факторы риска развития панкреатита

Панкреатит не поддается лечению, поэтому важно не допустить развитие этого заболевания. По каким причинам появляется патология и как ее выявить, рассказал заведующий хирургическим отделением №2 ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова Лев Гусев в программе "Доктор 24".

Факторы риска

Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы, которое возникает из-за активации ферментов внутри ткани органа. В норме они функционируют в просвете двенадцатиперстной кишки, рассказал Лев Гусев.

При такой патологии поджелудочная железа начинает переваривать саму себя и остановить этот процесс невозможно. Поэтому панкреатит является одним из самых сложных в лечении заболеванием, добавил врач.





Лев Гусев заведующий хирургическим отделением №2 ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова Есть токсические и механические факторы, которые в 90% случаев приводят к панкреатиту. К первым относится употребление алкоголя и его суррогатов, которые повреждают клетки поджелудочной железы напрямую и вызывают некроз.

Камни в желчном пузыре являются механическим фактором. Отложения не только закрывают выход из пузырного протока, но и попадают дальше в общую протоковую систему поджелудочной железы. Если камень застревает, это чревато тяжелыми осложнениями, в том числе развитием билиарного панкреатита.

Симптомы и первая помощь

Боль в животе, которая не проходит через четыре часа, является сигналом обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, отметил специалист.

"Опоясывающая боль в области верхнего отдела живота и рвота, которая не приносит облегчения, тоже являются признаками панкреатита. В таком случае нужно отказаться от еды и приложить холод к животу", – отметил врач.

Кроме того, разрешено принять противоязвенные или противовоспалительные препараты. Однако, если приступ продолжается, следует обратиться за медицинской помощью, подытожил Гусев.