Диетолог Чехонина назвала богатые цинком продукты

Дефицит цинка негативно отражается на работе внутренних систем, а также внешнем виде человека. Почему важно восполнять нехватку вещества, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Иммунитет и нервная система

Цинк необходим для синтеза клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов. Они способны запоминать информацию о контакте с инфекцией, поэтому при повторном заражении реагируют на антиген быстрее, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог Цинка много в устрицах, хотя они и не самые доступные. В 100 граммах продукта (три-четыре штуки) содержится 139% от рекомендуемой суточной нормы вещества.

Цинк также важен для нервной системы. В головном мозге находится область, которая отвечает за формирование цикла "сон-бодрствование". При дефиците микроэлемента процесс нарушается, поэтому человек ощущает усталость даже после ночного отдыха.

Восполнить нехватку элемента можно с помощью тыквенных семечек. В 100 граммах продукта содержится около 65% от суточной нормы вещества.

Кишечник и внешний вид

Кроме того, цинк восстанавливает эпителий кишечника и участвует в синтезе гормонов поджелудочной железы, что положительно влияет на самочувствие. Поэтому в рацион стоит включить пшеничные отруби, которые хорошо воздействуют на микрофлору пищеварительного органа. Продукт рекомендуется добавлять в жидкие блюда или кисломолочные напитки.





Юлия Чехонина врач-диетолог Дефицит цинка отражается на состоянии кожи – она становится сухой, появляется раздражение. Также наблюдаются расстройства пищеварительной системы и повышенная потеря волос. Мужчины часто страдают от облысения и половой дисфункции.

Также цинк необходимо принимать дополнительно в составе поливитаминных комплексов, потому что в обычных продуктах его мало, заключила Чехонина.