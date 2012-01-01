Диетолог Чехонина назвала богатые цинком продукты

Дефицит цинка негативно отражается на работе внутренних систем, а также внешнем виде человека. Почему важно восполнять нехватку вещества, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Иммунитет и нервная система
Цинк необходим для синтеза клеток иммунной системы – Т-лимфоцитов. Они способны запоминать информацию о контакте с инфекцией, поэтому при повторном заражении реагируют на антиген быстрее, рассказала Юлия Чехонина.
Цинк также важен для нервной системы. В головном мозге находится область, которая отвечает за формирование цикла "сон-бодрствование". При дефиците микроэлемента процесс нарушается, поэтому человек ощущает усталость даже после ночного отдыха.
Восполнить нехватку элемента можно с помощью тыквенных семечек. В 100 граммах продукта содержится около 65% от суточной нормы вещества.
Кишечник и внешний вид
Кроме того, цинк восстанавливает эпителий кишечника и участвует в синтезе гормонов поджелудочной железы, что положительно влияет на самочувствие. Поэтому в рацион стоит включить пшеничные отруби, которые хорошо воздействуют на микрофлору пищеварительного органа. Продукт рекомендуется добавлять в жидкие блюда или кисломолочные напитки.
Также цинк необходимо принимать дополнительно в составе поливитаминных комплексов, потому что в обычных продуктах его мало, заключила Чехонина.