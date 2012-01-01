Диетолог Чехонина назвала опасные последствия дефицита калия и магния

Магний и калий крайне необходимы организму, так как участвуют в работе жизненно важных органов. К чему приводит дефицит элементов, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Воздействие на организм

Калий и магний играют важную роль в работе сердца. Их можно рассматривать как пару, дополняющую друг друга, поэтому следует поддерживать баланс веществ, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог Макроэлементы активно участвуют в регуляции сердечной деятельности и водно-солевого обмена, а также поддерживают работу нервной системы.

При дефиците одного из элементов, количество второго тоже уменьшается. Нехватка магния нарушает регуляцию артериального давления, способствуя развитию гипертонии. В свою очередь, недостаток калия угрожает нормальному ритму сердца и может вызывать аритмию.

Когда макроэлементы находятся в достаточном количестве, давление остается под контролем.





Юлия Чехонина врач-диетолог Важно ежедневно употреблять продукты, содержащие оба ценных вещества. Например, миндаль – отличный источник этих элементов: в 100 граммах содержится 60% суточной нормы магния и 30% калия. Желательно, чтобы горсть орехов была в рационе каждый день.

Дефицит важных для организма элементов возникает из-за разных причин:

хронического стресса;

недосыпа;

диет;

избытка кофе, который выводит жидкость;

чрезмерных физических нагрузок;

сильного потоотделения, особенно в условиях жаркого климата.

Дефицит калия и магния проявляется слабостью, утомляемостью, раздражительностью, бессонницей, мышечными спазмами и судорогами в икроножных мышцах по утрам. Также пациенты отмечают склонность к отекам, ухудшение состояния волос и ногтей.

Что включить в рацион

Чтобы восстановить нехватку, врач предлагает включить в рацион курагу. В ней находится 69% от рекомендуемой суточной нормы калия и 26% магния, поэтому достаточно съедать по три-четыре штуки в день.

Можно выделить и другие источники калия: картофель, зелень, яблоки и изюм. При этом магнием богаты отруби, фасоль и темный шоколад.

Любителям кофе рекомендуется заменить напиток на какао. В 100 граммах сухого порошка содержится 60% суточной нормы калия и 106% – магния, заключила Чехонина.

