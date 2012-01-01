Диетолог Чехонина назвала опасные последствия дефицита калия и магния

Магний и калий крайне необходимы организму, так как участвуют в работе жизненно важных органов. К чему приводит дефицит элементов, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Воздействие на организм
Калий и магний играют важную роль в работе сердца. Их можно рассматривать как пару, дополняющую друг друга, поэтому следует поддерживать баланс веществ, рассказала Юлия Чехонина.
При дефиците одного из элементов, количество второго тоже уменьшается. Нехватка магния нарушает регуляцию артериального давления, способствуя развитию гипертонии. В свою очередь, недостаток калия угрожает нормальному ритму сердца и может вызывать аритмию.
Когда макроэлементы находятся в достаточном количестве, давление остается под контролем.
Дефицит важных для организма элементов возникает из-за разных причин:
- хронического стресса;
- недосыпа;
- диет;
- избытка кофе, который выводит жидкость;
- чрезмерных физических нагрузок;
- сильного потоотделения, особенно в условиях жаркого климата.
Дефицит калия и магния проявляется слабостью, утомляемостью, раздражительностью, бессонницей, мышечными спазмами и судорогами в икроножных мышцах по утрам. Также пациенты отмечают склонность к отекам, ухудшение состояния волос и ногтей.
Что включить в рацион
Чтобы восстановить нехватку, врач предлагает включить в рацион курагу. В ней находится 69% от рекомендуемой суточной нормы калия и 26% магния, поэтому достаточно съедать по три-четыре штуки в день.
Можно выделить и другие источники калия: картофель, зелень, яблоки и изюм. При этом магнием богаты отруби, фасоль и темный шоколад.
Любителям кофе рекомендуется заменить напиток на какао. В 100 граммах сухого порошка содержится 60% суточной нормы калия и 106% – магния, заключила Чехонина.