Нутрициолог Мирошник рассказал о влиянии авокадо на сердце и зрение

Авокадо богат витаминами и микроэлементами, но в некоторых случаях его употребление стоит ограничить. Подробнее об этом рассказал нутрициолог Александр Мирошник в программе "Доктор 24".

Здоровье сердца и глаз

Зеленое авокадо и плоды сорта Хасс с темной кожурой имеют почти идентичную пищевую ценность, однако второй доступен круглогодично, рассказал Александр Мирошник.





Александр Мирошник нутрициолог В авокадо содержатся лютеин, зеаксантин и каротиноиды, замедляющие развитие катаракты и дегенерацию желтого пятна. Заболевания часто проявляются после 50–60 лет. Поэтому, если употреблять по одному плоду в день, это замедлит прогрессирование болезней или даже предотвратит их.

Также авокадо помогает в профилактике сердечно-сосудистых патологий, так как богат ненасыщенными жирными кислотами омега-3-6-9. Они защищают мышечный орган от свободных радикалов и последствий стресса.

Кроме того, в 100 граммах продукта содержится 14% калия. Микроэлемент тоже защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает мышечное сокращение.

Красота и внимательность

Авокадо помогает "раскрываться" полезным свойствам других продуктов, отметил врач.





Александр Мирошник нутрициолог В зеленых плодах находится большое количество жиров, с которыми хорошо усваиваются витамины A, D и K – они необходимы для красоты волос и кожи. Поэтому, если съедать по одному авокадо с зеленью, сыром и морковью, элементы будут перевариваться лучше.

В составе продукта также находятся витамины группы B, которые помогают сосредоточиться и повышают внимательность. Врач советует употреблять авокадо за 30–40 минут до значимого события, перед экзаменом или поездкой за рулем, чтобы стать более сконцентрированным.

У авокадо практически нет противопоказаний, если съедать по одной штуке в день. Однако людям с холециститом (воспаление в стенках желчного пузыря), панкреатитом (воспаление поджелудочной железы) и заболеваниями щитовидной железы стоит употреблять четверть авокадо в сутки или по целому плоду через день. Также продукт не рекомендовано есть на голодный желудок, заключил Мирошник.