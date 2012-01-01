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23 декабря, 19:08

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Нутрициолог Мирошник рассказал о влиянии авокадо на сердце и зрение

Почти без противопоказаний: как авокадо влияет на здоровье

Авокадо богат витаминами и микроэлементами, но в некоторых случаях его употребление стоит ограничить. Подробнее об этом рассказал нутрициолог Александр Мирошник в программе "Доктор 24".

Здоровье сердца и глаз

Фото: 123RF/thaithu707

Зеленое авокадо и плоды сорта Хасс с темной кожурой имеют почти идентичную пищевую ценность, однако второй доступен круглогодично, рассказал Александр Мирошник.

В авокадо содержатся лютеин, зеаксантин и каротиноиды, замедляющие развитие катаракты и дегенерацию желтого пятна. Заболевания часто проявляются после 50–60 лет. Поэтому, если употреблять по одному плоду в день, это замедлит прогрессирование болезней или даже предотвратит их.
Александр Мирошник
нутрициолог

Также авокадо помогает в профилактике сердечно-сосудистых патологий, так как богат ненасыщенными жирными кислотами омега-3-6-9. Они защищают мышечный орган от свободных радикалов и последствий стресса.

Кроме того, в 100 граммах продукта содержится 14% калия. Микроэлемент тоже защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает мышечное сокращение.

Красота и внимательность

Фото: 123RF/reezky11

Авокадо помогает "раскрываться" полезным свойствам других продуктов, отметил врач.

В зеленых плодах находится большое количество жиров, с которыми хорошо усваиваются витамины A, D и K – они необходимы для красоты волос и кожи. Поэтому, если съедать по одному авокадо с зеленью, сыром и морковью, элементы будут перевариваться лучше.
Александр Мирошник
нутрициолог

В составе продукта также находятся витамины группы B, которые помогают сосредоточиться и повышают внимательность. Врач советует употреблять авокадо за 30–40 минут до значимого события, перед экзаменом или поездкой за рулем, чтобы стать более сконцентрированным.

У авокадо практически нет противопоказаний, если съедать по одной штуке в день. Однако людям с холециститом (воспаление в стенках желчного пузыря), панкреатитом (воспаление поджелудочной железы) и заболеваниями щитовидной железы стоит употреблять четверть авокадо в сутки или по целому плоду через день. Также продукт не рекомендовано есть на голодный желудок, заключил Мирошник.

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