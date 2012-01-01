Хирург Мельников-Макарчук перечислил признаки холецистита

Проблемы с желчным пузырем могут спровоцировать появление злокачественных опухолей, поэтому патологию важно вовремя распознать. О признаках холецистита рассказал в программе "Доктор 24" врач-хирург Городской клинической больницы им. В.М. Буянова Кирилл Мельников-Макарчук.

Воспаление желчного

Холецистит – это острое воспаление желчного пузыря, которое бывает калькулезным (с формированием камней) или более редкого типа – бескаменным. Болезнь также может быть хронической: без воспалительного процесса, но с образованием камней, рассказал Кирилл Мельников-Макарчук.





Кирилл Мельников-Макарчук врач-хирург Городской клинической больницы им. В.М. Буянова Фарфоровый желчный пузырь – одна из разновидностей заболевания, при которой соли кальция откладываются в стенках органа, придавая ему плотную и твердую структуру, напоминающую фарфор. Это состояние встречается довольно редко, но оно связано с повышенным риском развития злокачественных опухолей желчного пузыря.

Что касается хронического или острого холецистита, для него характерны:

боль в правом подреберье;

тяжесть;

тошнота;

рвота.

Холецистит часто возникает из-за лишнего веса и резкого похудения. Также патология нередко развивается у женщин, после 40 лет и при приеме гормональных контрацептивов, добавил врач.

Лечение

Снимать боль при холецистите с помощью грелки, а также использовать желчегонные средства неэффективно. Существуют более действенные методы лечения, такие как прием обезболивающих. Однако перед этим важно проконсультироваться с врачом. Кроме того, если камни в желчном пузыре обнаружены, но они не вызывают симптомов, специального лечения не требуется.





Кирилл Мельников-Макарчук врач-хирург Городской клинической больницы им. В.М. Буянова Когда у пациента неоднократно возникают тянущая боль в правом подреберье, тошнота, рвота или повышение температуры, это является показанием для операции. В ходе нее врач удаляет не только камни, но и сам желчный пузырь, так как существует высокая вероятность повторного образования конкрементов.

Удаление желчного пузыря считается безопасным, так как его функции начинают выполнять протоки печени. При этом избежать операции вряд ли получится, несмотря на то что у некоторых пациентов в течение года после образования камни исчезают, заключил Мельников-Макарчук.

