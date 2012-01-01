Гастроэнтеролог Ситникова перечислила главные симптомы язвы желудка

Запущенный гастрит чреват развитием язвы желудка и онкологии. Как уберечь себя от заболеваний и распознать их, рассказала врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Екатерина Ситникова в программе "Доктор 24".

Отличия гастрита от язвы

Гастрит – это поверхностное воспаление слизистой оболочки желудка и подслизистого слоя. По словам Екатерины Ситниковой, для него характерна гиперемия, то есть покраснение стенки органа.





Екатерина Ситникова врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Язва – это глубокий дефект слизистой оболочки желудка. Также происходит поражение подслизистого и мышечного слоев, иногда может случиться перфорация стенки органа, когда при затрагивании всех слоев образуется отверстие.

Прорыв язвы опасен тем, что желудочное содержимое попадет в брюшную полость. Такое осложнение требует экстренного хирургического вмешательства.

Причины язвы

Одним из главных факторов риска развития хронической язвы является заражение бактерией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). При этом она образует вокруг себя защитную оболочку, которая позволяет ей выживать в агрессивной среде желудка, что вызывает воспаление.

Важно отметить, что бактерия встречается у многих людей, но в последнее время у пациентов все чаще диагностируют атрофический гастрит (изменение желудочных клеток – Прим. ред.). Врач-гастроэнтеролог объяснила, что он может быть предвестником язвы или даже рака.





Екатерина Ситникова врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Иногда у нас есть осложнения язвы, что называется язва-рак, когда образуются атипичные клетки и со временем формируется онкологическое заболевание – рак желудка. Язва может перерасти в рак, особенно если она ассоциирована с Хеликобактер пилори.

Кроме того, риск развития язвенных поражений выше у людей с первой группой крови. Также играют роль наследственные факторы: если у близких родственников были подобные диагнозы ЖКТ, вероятность увеличивается.





Екатерина Ситникова врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Во-первых, язва не всегда болит. Все-таки есть небольшой процент случаев (до 5%), когда язва проходит, не давая "клинику". Мы делаем гастроскопию и находим язву, и тогда мы, естественно, начинаем ее пролечивать, потому что она может иметь осложнения. В целом, независимо от того, гастрит это, либо эрозия, либо язва, симптомы будут примерно одинаковые. Мы не сможем догадаться, что у нас именно язва.

Однако, если боль возникает после еды в верхней части живота, это может указывать на поражение начальных отделов желудка. Неприятные ощущения в правом подреберье связаны выходными частями органа, а также с патологиями двенадцатиперстной кишки. Такие боли часто возникают по ночам, через 1,5-2 часа после приема пищи, заключила Ситникова.