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26 ноября, 16:55

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Гастроэнтеролог Ситникова перечислила главные симптомы язвы желудка

Запущенный случай: главные симптомы язвы желудка

Запущенный гастрит чреват развитием язвы желудка и онкологии. Как уберечь себя от заболеваний и распознать их, рассказала врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Екатерина Ситникова в программе "Доктор 24".

Отличия гастрита от язвы

Фото: 123RF/eungchopan

Гастрит – это поверхностное воспаление слизистой оболочки желудка и подслизистого слоя. По словам Екатерины Ситниковой, для него характерна гиперемия, то есть покраснение стенки органа.

Язва – это глубокий дефект слизистой оболочки желудка. Также происходит поражение подслизистого и мышечного слоев, иногда может случиться перфорация стенки органа, когда при затрагивании всех слоев образуется отверстие.
Екатерина Ситникова
врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева

Прорыв язвы опасен тем, что желудочное содержимое попадет в брюшную полость. Такое осложнение требует экстренного хирургического вмешательства.

Причины язвы

Фото: 123RF/drmicrobe

Одним из главных факторов риска развития хронической язвы является заражение бактерией Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). При этом она образует вокруг себя защитную оболочку, которая позволяет ей выживать в агрессивной среде желудка, что вызывает воспаление.

Важно отметить, что бактерия встречается у многих людей, но в последнее время у пациентов все чаще диагностируют атрофический гастрит (изменение желудочных клеток – Прим. ред.). Врач-гастроэнтеролог объяснила, что он может быть предвестником язвы или даже рака.

Иногда у нас есть осложнения язвы, что называется язва-рак, когда образуются атипичные клетки и со временем формируется онкологическое заболевание – рак желудка. Язва может перерасти в рак, особенно если она ассоциирована с Хеликобактер пилори.
Екатерина Ситникова
врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева

Кроме того, риск развития язвенных поражений выше у людей с первой группой крови. Также играют роль наследственные факторы: если у близких родственников были подобные диагнозы ЖКТ, вероятность увеличивается.

Во-первых, язва не всегда болит. Все-таки есть небольшой процент случаев (до 5%), когда язва проходит, не давая "клинику". Мы делаем гастроскопию и находим язву, и тогда мы, естественно, начинаем ее пролечивать, потому что она может иметь осложнения. В целом, независимо от того, гастрит это, либо эрозия, либо язва, симптомы будут примерно одинаковые. Мы не сможем догадаться, что у нас именно язва.
Екатерина Ситникова
врач-гастроэнтеролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева

Однако, если боль возникает после еды в верхней части живота, это может указывать на поражение начальных отделов желудка. Неприятные ощущения в правом подреберье связаны выходными частями органа, а также с патологиями двенадцатиперстной кишки. Такие боли часто возникают по ночам, через 1,5-2 часа после приема пищи, заключила Ситникова.

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