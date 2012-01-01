Терапевт Волчкова перечислила препараты, провоцирующие дефицит железа

Железодефицит нередко возникает из-за внутреннего кровотечения после приема препаратов. Как вовремя отследить развитие патологии, рассказала в программе "Доктор 24" врач-терапевт Городской клинической больницы им. Баумана Екатерина Волчкова.
Как определить проблему
Анемия – это снижение уровня гемоглобина и/или количества эритроцитов в анализе крови. Нормальные значения для мужчин и женщин составляют 130 и 120 граммов на литр соответственно, а для беременных – 110. При этом один из наиболее распространенных видов анемии – железодефицитная.
Симптомы дефицита вещества:
- повышение утомляемости;
- снижение выносливости при обычных нагрузках;
- бледность;
- выпадение волос;
- ломкость ногтей.
Однако следует понимать, что такие признаки появляются также при патологиях щитовидной железы и сердечной недостаточности. Поэтому важно не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.
Помимо этого, существует латентный дефицит. Это предшествующее состояние, когда уровень гемоглобина еще не снижен, но количество ферритина ("хранилище" железа) и сывороточного железа минимально. Проверить показатели можно с помощью общего анализа крови – после специалист назначит дополнительные исследования, а также подберет необходимую терапию, пояснила врач.
Причины
Одной из причин нарушения всасывания железа могут быть определенные препараты. Например, это ингибиторы протонной помпы, которые часто используются при изжоге и других патологиях.
Кроме того, распространенной группой препаратов являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Волчкова пояснила, что при длительном приеме они повреждают желудочно-кишечный тракт, что приводит к эрозиям и язвам. Это тоже провоцирует кровопотерю и, как следствие, дефицит железа. В любом случае при появлении характерных симптомов или снижении нужных показателей в анализах необходимо обратиться к врачу.