Терапевт Волчкова перечислила препараты, провоцирующие дефицит железа

Железодефицит нередко возникает из-за внутреннего кровотечения после приема препаратов. Как вовремя отследить развитие патологии, рассказала в программе "Доктор 24" врач-терапевт Городской клинической больницы им. Баумана Екатерина Волчкова.

Как определить проблему

Анемия – это снижение уровня гемоглобина и/или количества эритроцитов в анализе крови. Нормальные значения для мужчин и женщин составляют 130 и 120 граммов на литр соответственно, а для беременных – 110. При этом один из наиболее распространенных видов анемии – железодефицитная.





Екатерина Волчкова врач-терапевт Городской клинической больницы им. Баумана Железо – основной компонент гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода к органам и тканям. Когда уровень вещества снижается, внутренние процессы организма нарушаются.

Симптомы дефицита вещества:

повышение утомляемости;

снижение выносливости при обычных нагрузках;

бледность;

выпадение волос;

ломкость ногтей.

Однако следует понимать, что такие признаки появляются также при патологиях щитовидной железы и сердечной недостаточности. Поэтому важно не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.

Помимо этого, существует латентный дефицит. Это предшествующее состояние, когда уровень гемоглобина еще не снижен, но количество ферритина ("хранилище" железа) и сывороточного железа минимально. Проверить показатели можно с помощью общего анализа крови – после специалист назначит дополнительные исследования, а также подберет необходимую терапию, пояснила врач.

Причины

Одной из причин нарушения всасывания железа могут быть определенные препараты. Например, это ингибиторы протонной помпы, которые часто используются при изжоге и других патологиях.





Екатерина Волчкова врач-терапевт Городской клинической больницы им. Баумана Сегодня достаточно распространен гастрит. Он возникает из-за бактерии Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Именно она приводит к хроническому воспалению и повреждению слизистой желудка. Со временем язва разрастается и провоцирует кровотечение, во время которого человек также теряет железо.

Кроме того, распространенной группой препаратов являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Волчкова пояснила, что при длительном приеме они повреждают желудочно-кишечный тракт, что приводит к эрозиям и язвам. Это тоже провоцирует кровопотерю и, как следствие, дефицит железа. В любом случае при появлении характерных симптомов или снижении нужных показателей в анализах необходимо обратиться к врачу.