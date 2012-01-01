Гастроэнтеролог Харлов назвал опасные симптомы дефицита селена

Нехватка селена серьезно подрывает здоровье, из-за чего человек чувствует себя обессиленным. Как вовремя отследить дефицит микроэлемента, рассказал в программе "Доктор 24" врач-гастроэнтеролог, эндокринолог и терапевт Никита Харлов.

Симптомы дефицита

По словам Никиты Харлова, селен участвует в работе окислительно-восстановительной системы организма. Именно она защищает от старения, оберегает от воздействия вирусов и токсинов.

Популярная жалоба при дефиците вещества – хроническая усталость. В таком состоянии пациент не может найти силы на любые действия.

Также к симптомам нехватки элемента относятся:

облысение;

побеление ногтевого ложа;

в редких случаях – выпадение ногтей.

Самое серьезное проявление дефицита микроэлемента – болезнь Кешана, которую трудно диагностировать. Для патологии характерны проблемы с печенью и мышцами, кроме того, часто из-за нее развивается сердечная недостаточность.

В некоторых случаях дефицит вещества повышает вероятность воспаления или рака щитовидной железы, а также онкологии простаты, кишечника и легких.





Никита Харлов врач-гастроэнтеролог, эндокринолог, терапевт При этом нельзя утверждать, что недостаток селена обязательно приведет к раку. Скорее всего, это может вызвать другие проблемы. Поэтому прием микроэлемента нужно воспринимать как существенный фактор защиты от онкологии.

Выявить нехватку селена поможет анализ крови, отметил эксперт.

Нужные продукты

Гастроэнтеролог отметил: важно следить за рационом и употреблять продукты, богатые селеном. Органы животных, такие как почки, печень и сердце, лидируют по содержанию этого элемента.

Яйца, особенно желток, тоже являются отличным источником вещества. Также можно включить в рацион морепродукты – устрицы и мидии.

Кроме того, селен хорошо усваивается в сочетании с белками животного происхождения и витаминами группы В, добавил врач.