Врач Лишин: капельницы с магнием, цинком и селеном укрепят иммунитет

До Нового года осталось полтора месяца, но задача доработать до каникул может стать серьезным испытанием из-за недостатка энергии и сил. Как поддержать организм до праздников, расскажет Москва 24.

Накрутили сполна

Сезонная депрессия и выгорание часто связаны с усталостью и определенными отрицательными установками, рассказала Москве 24 клинический психолог Дарья Сальникова.





Дарья Сальникова клинический психолог Вернувшись с летнего отдыха, люди, как правило, начинают активно работать осенью. Но соблюдать такой режим получается недолго, так как организм быстро изнашивается. Поэтому, согласно статистике, сентябрь-октябрь – месяцы инициативности и продуктивности, а в ноябре начинается упадок сил.

В холод стресс удваивается: нужно не только перестроиться на другой режим дня из-за смены сезонов, но и выдержать тревогу, в которую вгоняют себя сами люди.

"Зачастую это состояние наступает из-за того, что мы думаем, будто всегда должны быть активными. И если чувствуем, что не справляемся, начинаем себя ругать. То есть уже есть проблема усталости от работы, а мы еще накручиваем сверху своими мыслями. В итоге возникает клубок переживаний", – уточнила психолог.

Чтобы выйти из состояния усталости и апатии, важно осознать ценность отдыха и разрешить себе лениться. По словам Сальниковой, необходимо сказать себе: "Я не супергерой, не робот. Иногда могу быть идеальным, а иногда – несконцентрированным, неактивным". Это поможет сохранить эмоциональные силы и избавиться от переживаний, добавила психолог.

Где взять энергию?

Когда на улице все холоднее и солнца становится меньше, защитные резервы организма активизируются в попытке сопротивляться этим условиям, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.





Виктор Лишин врач-терапевт Осенью иммунитет переходит на жизнесохраняющую функцию и ослабевает из-за такой нагрузки. Поэтому наблюдается дефицит витамина D, железа, белка, а это влияет на настроение, силы, энергию. К примеру, при низком уровне железа часто болеют, начинают выпадать волосы, возникает слабость.

Больше всего упадку подвержены те, кто ведет малоактивный образ жизни и имеет хронические заболевания. Кроме того, стресс обусловлен генетическими факторами, рассказал Лишин. По его словам, укрепить иммунитет позволят магний, цинк и селен, причем эффективнее всего принимать их через капельницу.

"Пять-десять таких процедур приведут организм в тонус. Препарат вводится в вену, обходя тем самым желудочно-кишечный тракт, что дает максимальную эффективность. Однако назначить капельницу может только врач, поскольку есть противопоказания", – отдельно предупредил специалист.

Для профилактики Лишин также порекомендовал включить в рацион как можно больше свежих фруктов и овощей, убрать жирное и жареное. Кроме того, важен правильный режим сна.



Виктор Лишин врач-терапевт Всегда нужно ложиться спать до полуночи: тогда гормон стресса – кортизол – будет вырабатываться правильно, благодаря чему не возникнет переутомление.

При этом оптимальное время сна отличается в зависимости от пола. Чтобы чувствовать себя отдохнувшими, мужчинам требуется в среднем не менее семи часов, в то время как женщинам – восемь, заключил эксперт.