Врач Лишин: капельницы с магнием, цинком и селеном укрепят иммунитет

До Нового года осталось полтора месяца, но задача доработать до каникул может стать серьезным испытанием из-за недостатка энергии и сил. Как поддержать организм до праздников, расскажет Москва 24.
Накрутили сполна
Сезонная депрессия и выгорание часто связаны с усталостью и определенными отрицательными установками, рассказала Москве 24 клинический психолог Дарья Сальникова.
В холод стресс удваивается: нужно не только перестроиться на другой режим дня из-за смены сезонов, но и выдержать тревогу, в которую вгоняют себя сами люди.
"Зачастую это состояние наступает из-за того, что мы думаем, будто всегда должны быть активными. И если чувствуем, что не справляемся, начинаем себя ругать. То есть уже есть проблема усталости от работы, а мы еще накручиваем сверху своими мыслями. В итоге возникает клубок переживаний", – уточнила психолог.
Чтобы выйти из состояния усталости и апатии, важно осознать ценность отдыха и разрешить себе лениться. По словам Сальниковой, необходимо сказать себе: "Я не супергерой, не робот. Иногда могу быть идеальным, а иногда – несконцентрированным, неактивным". Это поможет сохранить эмоциональные силы и избавиться от переживаний, добавила психолог.
Где взять энергию?
Когда на улице все холоднее и солнца становится меньше, защитные резервы организма активизируются в попытке сопротивляться этим условиям, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.
Больше всего упадку подвержены те, кто ведет малоактивный образ жизни и имеет хронические заболевания. Кроме того, стресс обусловлен генетическими факторами, рассказал Лишин. По его словам, укрепить иммунитет позволят магний, цинк и селен, причем эффективнее всего принимать их через капельницу.
"Пять-десять таких процедур приведут организм в тонус. Препарат вводится в вену, обходя тем самым желудочно-кишечный тракт, что дает максимальную эффективность. Однако назначить капельницу может только врач, поскольку есть противопоказания", – отдельно предупредил специалист.
Для профилактики Лишин также порекомендовал включить в рацион как можно больше свежих фруктов и овощей, убрать жирное и жареное. Кроме того, важен правильный режим сна.
При этом оптимальное время сна отличается в зависимости от пола. Чтобы чувствовать себя отдохнувшими, мужчинам требуется в среднем не менее семи часов, в то время как женщинам – восемь, заключил эксперт.