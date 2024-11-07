85% москвичей испытывают осенью чувство одиночества

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Острое чувство одиночества возникает у большинства жителей столицы осенью, что пробуждает их интерес к серьезным знакомствам. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса "Мамба", результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

По данным опроса, 85% москвичей обоих полов испытывают острое чувство одиночества из-за отсутствия пары на фоне осенней меланхолии. Еще 74% мужчин и женщин ответили, что в это время года им особенно не хватает заботы и внимания.





из исследования сервиса "Мамба" Осенью москвичи больше склонны к серьезным знакомствам – так ответили 53% мужчин и 62% женщин. Основным способом поиска пары для большинства мужчин (63%) и женщин (75%) становятся дейтинг-сервисы, лишь 13% мужчин и 12% женщин продолжают знакомиться в офлайне.

"При этом мужчины более активны: 38% ответили, что осенью они больше склонны к общению в онлайне. Среди женщин повышенную осеннюю активность отмечают у себя только 25%", – говорится в исследовании.

Также многие жители столицы жалеют, что не нашли пару летом, чтобы осенью не быть одинокими: такой вариант выбрали 46% москвичей и 26% москвичек. В свою очередь, большинству мужчин абстрагироваться от грусти помогает работа: с головой в дела погружаются 32% опрошенных. Еще 28% уделяют больше времени себе и своим увлечениям.

"Женщины в борьбе с осенней хандрой предпочитают путь любви к себе. 42% ответили, что лучший способ развеяться осенью – уделять больше времени хобби и спорту. Трудоголиков среди женщин также немало, этот способ борьбы с осенней апатией указали 30%", – отмечается в результатах опроса.

При этом есть те, кто не справляется с осенним депрессивным настроением. В подобной проблеме признались 19% женщин и 21% мужчин, сказано в исследовании.

Ранее ученые выяснили, что у каждого десятого россиянина есть мутация, связанная с сезонным аффективным расстройством (САР). Это форма депрессии, которая возникает в определенные времена года, – чаще всего осенью и зимой. В этом случае может возникать подавленное настроение, упадок сил, изменения в аппетите и сне.

