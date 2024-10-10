Почти 50% россиян заявили, что ощущают апатию в осенне-зимний период

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Почти половина россиян чувствует апатию в осенне-зимний период. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на исследование.

Участниками опроса стал 1 231 человек. В результате 48% респондентов заявили об ухудшении своего психоэмоционального состояния. Еще треть опрошенных (34%) рассказали о незначительных изменениях, а 7,6% не замечают их.

Более того, 10% россиян отметили, что любят осень, из-за которой у них улучшается настроение.

Также 38% опрошенных страдают от повышенной сонливости, 23% пожаловались на усиление тяги к сладкому и фастфуду. Вместе с тем респонденты добавили, что осенью им хочется плакать, не хватает энергии, появляется раздражительность и общая усталость.

Между тем основными причинами осенней апатии являются дефицит солнца и стресс из-за работы. Чтобы справиться с осенней апатией, врач-психотерапевт Денис Хоряев рекомендовал наладить режим сна, то есть ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать не более семи-восьми часов. Кроме того, стоит открывать окна при пробуждении для наполнения комнаты солнечным светом.

