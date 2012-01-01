Психолог Девятка: стоит распланировать сентябрь заранее, чтобы не впасть в депрессию

Выгорание для сентября – классическая история. С концом сезона отпусков появляются повышенная тревожность, упадок сил и депрессивное настроение, а тело реагирует бессонницей и снижением иммунитета. Однако этих последствий можно избежать, если заранее продумать план бережного погружения в осенне-зимний период. Как его грамотно составить и каких ошибок лучше избежать, расскажет психолог, гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка.

Идеальные и выдуманные цели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Чаще всего выгоранию в сентябре подвержены те, кто с наибольшим усердием старается делать "как правильно". Стремится к идеальному образу "успешного человека", про которого все слышали, но никто не видел. У таких людей мифический образец для подражания должен войти в сентябрь одетым с иголочки и с распланированным графиком, быть полным сил и желания мчать к новым высотам. Все это делается в расчете на перспективу – например, повышение по работе.

Но стоит понимать: у реального человека, не наделенного суперспособностями, еще есть бытовые дела и потребность в достаточном количестве сна и отдыха. А значит, стоит бережно обращаться к себе. Такая философия предполагает:



Внимание к рутине. К ней относится приготовление вкусной и полезной еды, чтение книг или любое другое хобби, общение с родными и друзьями и многое другое, что мы делаем каждый день.

Ясное понимание, что именно изменится в сентябре: например, появятся новые дела и обязанности.

Представление, как аккуратнее и приятнее эти изменения встроить в реальность. Такой подход не предполагает конкуренции идеального мира с реальным, благодаря чему самонастройка меняется с установки "быть лучше" на "делай лучше для себя и заботься о собственном благополучии".

При этом есть и другая проблема – многие принимают чужие цели за свои, из-за чего фактически живут не своей жизнью. Евгению 25, и он все еще нуждается в похвале своих родителей. А для них ценно, когда сын оправдывает их ожидания, чтобы было чем хвастаться родственникам. В надежде угодить родителям в сентябре молодой человек планирует пойти в спортивный зал, увеличить доходы, научиться программированию и китайскому языку. На отношения у Евгения времени нет, да и живет он по-прежнему в своей детской, прикрыв машинки на обоях мотивационными плакатами.

Родители поддерживают стремления сына, но тщательно контролируют, чтобы он жил так, как считают правильным они. Парень всю жизнь пытается им угодить, но все чаще начинает ловить себя на непонимании, кто он как личность и чего хочет от жизни. В итоге нагрузка есть, но вместо эмоционального удовлетворения ощущение пустоты и растерянности по утрам.

Психика Евгения не распознает происходящее в его жизни как то, что ему нравится и помогает развиваться. Внимание сфокусировано на одобрении авторитетных для него взрослых, но этого недостаточно для ощущения счастья. Чтобы чувствовать себя лучше, в таких ситуациях важно пересмотреть все свои дела через призму их реальной ценности. В этом помогут ответы на вопросы:



Насколько эти дела важны для вас?

Хочется ли ими заниматься? Или это лишь попытка избежать чувства вины перед кем-то?

За счет чего можно поддержать собственную самостоятельность?

Разобравшись, нужно найти в себе смелость отказаться от того, что находится в вашей жизни искусственно и забирает силы. Это поможет освободить место для чего-то нового. А уже потом стоит пофантазировать, как бы на самом деле хотелось прожить будущий сентябрь.

Для этого можно представить, будто вы перенеслись вперед на машине времени и начинаете выполнять все запланированное. С точки зрения психологии это сверка ожиданий и реальности. В этот момент следует прислушаться к ощущениям – как вам задуманное? Верится ли, что оно возможно? Какие есть подводные камни, которые можно предугадать? К каким моим целям поможет приблизиться путь, который я выбираю?

С учетом этих размышлений можно заранее откорректировать направленность усилий. Ведь порой мы тратим время на суету, хотя можно было получить тот же результат, двигаясь спокойно и размеренно.

Невынужденные ошибки

У Марины в 33 года очередной жизненный этап – в сентябре она выходит на новое место работы. Но ей настолько тревожно, что в попытке успокоиться она потратила все деньги с кредитной карты на новые платья, туфли и дорогую сумку. Девушке казалось, что это придаст уверенности, но в долгосрочной перспективе это лишь увеличит беспокойство. Ведь на волнение из-за испытательного срока наложится страх не выплатить долг.

Стресс и выгорание часто опустошают наш кошелек. Чтобы этого избежать, стоит планировать покупки исходя из их реальной необходимости: лучше приобрести минимальное количество вещей, нужных на первое время, а потом уже докупить. Несколько вариантов того, что отложено "на потом", можно положить в корзину интернет-магазина. А в момент, когда эти вещи все же понадобятся, останется лишь нажать на кнопку "купить". Правда, в конечном итоге чаще всего выясняется, что никакой нужды в них не было, так что в кошельке останутся лишние деньги.

А уверенность на работе формируется не благодаря тратам в магазинах, а изучению особенностей и правил компании и обратной связи "ты молодец" от руководства. Более того, не новая, а какая-нибудь пожившая с вами вещь может стать опорой и талисманом. Напоминанием, что она сопровождала вас во множестве ситуаций, где вы уже справились. А значит, зарядит этой энергией на новые подвиги.

Кроме безрассудных трат, есть и еще одна довольно частая осенняя ошибка – игнорирование сезона роста заболеваемости. Казалось бы, при чем здесь психология? Тут все просто: ОРВИ выбивает из колеи, из-за чего приходится перестраивать планы и грустить о потерянных возможностях. На этом фоне оживляется внутренний критик: "Другие в строю, а ты вынужден сидеть на скамейке запасных".

Смягчить ситуацию поможет внутренняя готовность перестраивать планы и действовать по правилам:



Заболели – дайте себе восстановиться.

Не испытывайте организм на прочность: если есть риск простудиться, заложите время на дополнительный отдых.

Если можно перевести работу на удаленку в период заболеваний, лучше сделать это. Ну или просто свести к минимуму посещение общественных мест, так как это уменьшит риски заразиться.

Есть и еще одна распространенная ошибка – взваливать на себя кучу дел. Осенью обязанностей по быту становится больше: чистка обуви и вещей от грязи, контроль за тем, что ребенок вышел из дома в шапке, и так далее. Если вся нагрузка ляжет на одни плечи, человек растворится в контроле за другими, а до себя руки не дойдут. Поэтому стоит начать продумывать зоны ответственности между близкими, кто и как может вам помочь. "Один в поле не воин", – эта пословица здесь как нельзя кстати. Следует подумать, кому можно доверить часть забот, и передать им ответственность за качество выполнения этих обязательств.

